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英難施影響力 阿富汗危機使英美「特殊關係」陷僵局

編譯陳韻涵／綜合23日電
G7七國集團即將舉行視訊會議討論阿富汗局勢。拜登是否受到明盟國壓力而延後8月31日的撤軍期限，備受關注。圖為今年6月拜登出席在英國舉行的G7年會。(美聯社)
G7七國集團即將舉行視訊會議討論阿富汗局勢。拜登是否受到明盟國壓力而延後8月31日的撤軍期限，備受關注。圖為今年6月拜登出席在英國舉行的G7年會。(美聯社)

西方國家倉促撤離被恐怖組織「神學士」(Taliban)占領的阿富汗，不僅讓許多英國官員感到震驚，也讓英國及其最重要盟友美國的「特殊關係」陷入僵局。

倫敦在撤離阿富汗方面難以發揮影響力，未能改變華府的撤軍進程，也無法堅守英國希望在脫離歐盟後，達成「全球化英國」(Global Britain)的目標。

七大工業國(G7)輪值主席英國首相強生(Boris Johnson)原本希望此混亂事件中發揮影響力，遂訂24日召開緊急線上峰會，孰料美國拒絕延長撤離期限，成為峰會開議前的絆腳石。

英國官員坦言，唐寧街的影響力有限，空中馳援撤離行動將在美軍離開後結束。

強生的發言人布萊恩(Max Blain)說：「我們曾與其他北約(NATO)國家討論，但未能得出可行選項，我們必須和美國人同時離開。」

英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)表示，美國與神學士約定8月31日期限是個「錯誤」，若拜登延長行動「就算是一、兩天，也會讓我們有更多時間營救民眾。」

英軍現有約1000人駐紮喀布爾機場，另有6000名美軍協助規畫撤離行動。

資深英國軍官怨懟美國撤軍，形容這讓跨大西洋的「特殊關係」出現空洞；英美特殊關係是兩國自二戰以來的用語，強調雙邊歷史、友誼及外交連結。

美國2001年領導入侵阿富汗後，超過15萬名英軍派駐阿富汗，其中457人捐軀。

拜登6月在英格蘭G7領袖峰會上與強生熱切寒暄，重申「確立兩國人民的特殊關係」。

儘管兩人會面時抱持積極態度，雙方性情卻不相同；拜登強烈反對英國受民粹鼓譟脫歐，且曾形容強生複製前總統川普的「心理與情緒特質」。

英國對白宮缺乏影響力，凸顯強生在英國脫歐後，企圖成為主要國際參與者及歐美橋梁的「全球化英國」目標脆弱。

歐洲各國領袖仰賴拜登取代川普，修復美國與北約及國際社會的關係；拜登讓美國重返全球遏止氣候變遷的行列，卻在致力終結阿富汗戰爭而迅速撤離上，讓盟友措手不及。

至於強生，批評者罵他不願與歐盟密切合作，並以新冠肺炎疫情影響經濟為由削減外援預算，讓「全球化英國」淪為口號。

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