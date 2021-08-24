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英法德要求美延後撤軍 神學士拒絕：8月31日是紅線

編譯陳韻涵╱綜合23日電
美國防部23日派遣直升機與特種部隊，進入喀布爾市區帶回一批美國公民與盟友，回到喀布爾國際機場。圖為美陸軍契努克直升機日前飛越喀布爾市區上空。(美聯社)
美國防部23日派遣直升機與特種部隊，進入喀布爾市區帶回一批美國公民與盟友，回到喀布爾國際機場。圖為美陸軍契努克直升機日前飛越喀布爾市區上空。(美聯社)

阿富汗恐怖組織「神學士」(Taliban)表示，若英國及美國軍隊在8月31日期限過後，仍留在阿富汗，將踩到神學士的「紅線」，會有「後果」；美軍持續派遣直升機和特種部隊，進入阿富汗首都喀布爾(Kabul)市區，解救受困美國人和阿富汗盟友。

拜登總統希望遵守與神學士達成的撤離協議，不睬英國首相強生(Boris Johnson)等領袖延長撤離期限的要求；

英國首相府唐寧街(Downing Street)發言人表示，強生23日與拜登通電話，「討論持續共同迅速且安全的撤離僑民，以及那些曾幫助我們政府的人」，確保所有符合資格者都能離開阿富汗，包括在最初撤離階段結束之後。

唐寧街發言人表示，強生與拜登留意透過外交手段，確保避免阿富汗發生人道危機的重要性，致力透過國際行動，如七大工業國集團(G7)、聯合國安全理事會穩定局勢，支持阿富汗人民，對未來阿富汗政府朝包容議會制方向努力。

不只英國，法國及德國也呼籲美方延長撤離期限。

英國皇家空軍(RAF)已撤走近6000名英國人、阿富汗職員及其家屬，本周預定再撤6000人。

法國外交部長勒德里安(Jean-Yves Le Drian)關切美方訂定的期限，表示「需要更多時間」。

德國外交部發言人表示，估計還有5000位僑民及盟友等待救援，「只要地面情勢許可」，空中疏運管道必須保持開放。

對於各國的訴求，拜登22日表示希望不要延長現階段與神學士達成協議的期限，矢言帶美國人回家，卻未提及盟友。

拜登對於期限過後仍留美軍在喀布爾卡薩國際機場(Hamid Karzai International Airport)抱持開放態度，目前該機場裡有5800名陸戰隊員和士兵。

對此，神學士發言人夏亨(Suhail Shaheen)告訴英國「天空新聞」(Sky News)：「你可以說這是『紅線』，拜登總統宣布協議8月31日撤離所有軍力，若延長期限表示占領，沒有必要。」

夏亨說：「這會在我們之間形成不信任，若他們有意持續占領，就會引發反應。」

五角大廈發言人柯比(John Kirby)拒絕說明，美軍在喀布爾或阿富汗其他地區撤離美國人的細節，僅表示美方與神學士指揮官密切協商。

柯比表示，美方日前出動軍用直升機和特種部隊深入喀布爾，撤離約350名美國人，類似情況未來也會在救助僑民及盟友時出現。

阿富汗平民23日在首都喀布爾國際機場陸續登上美空軍C-17運輸機撤離阿富汗。(美...
阿富汗平民23日在首都喀布爾國際機場陸續登上美空軍C-17運輸機撤離阿富汗。(美聯社)

阿富汗 英國 拜登

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