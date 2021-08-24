我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

隨美軍撤離的首批阿富汗人 落腳西雅圖

記者顏伶如／綜合報導
在美軍協助之下撤離的第一批阿富汗人，近日紛紛在西雅圖落腳。圖為阿富汗平民23日在首都喀布爾國際機場陸續登機撤離阿富汗。(美聯社)
在美軍協助之下撤離的第一批阿富汗人，近日紛紛在西雅圖落腳。圖為阿富汗平民23日在首都喀布爾國際機場陸續登機撤離阿富汗。(美聯社)

在美軍協助之下撤離的第一批阿富汗人，近日紛紛在西雅圖落腳，未來幾天華盛頓州將接納更多阿富汗難民；曾為美軍及聯合國人員擔任口譯員的阿富汗人莫西布(Mohib)接受華州當地媒體訪問時說，與妻子帶著六名兒女放棄一切離開家鄉，非常感謝現在有了暫時棲身之所。

為保護阿富汗親人安全而姓氏保密的莫西布受訪說：「放棄一切真的很不容易：我的親人，我的事業，還有我的房子。」

莫西布原本為美軍及聯合國人員擔任口譯員，後來在喀布爾(Kabul)開立服裝公司；他說，整個人生當中曾經擁有的一切，短短幾天之內，通通遺留在阿富汗。

「人生很重要，但在那邊我不再感到美好，這是我決定離開祖國的原因。」莫西布說：「現在，這邊讓我有良好的感受，覺得安全，感覺很好。」

莫西布一家在西雅圖暫時落腳的公寓，是西雅圖居民羅賓斯(Jessie Robbins)提供；羅賓斯接受華盛頓州KATU地方電視台訪問時說，手邊有一間位於西雅圖南區的出租公寓剛好空著，看到社區裡徵求為阿富汗難民提供暫時住所的消息，與妻子商量後立即決定讓公寓給阿富汗家庭暫住。

談到願意協助阿富汗難民的動機，羅賓斯說，自己來自移民家庭，母親當年就是從菲律賓移民美國的；22日晚間，羅賓斯的四歲兒子第一次與來自阿富汗的小朋友一起在公園玩。

莫西布與妻兒是非營利組織「猶太家庭服務中心」(Jewish Family Service)協助之下，第一批安置在西雅圖的14個阿富汗難民庭之一。

「猶太家庭服務中心」發言人普瑞斯(Isobel Press)說，第一批獲得安置的部份阿富汗難民家庭，家族人口相當龐大，甚至有十口之家，該中心正為莫西布一家，在華盛頓州肯特市(Kent)尋找長期住處。

阿富汗 西雅圖 華盛頓州

上一則

基於回饋之心 華盛頓州越南社區接待阿富汗難民

下一則

「一切值得嗎？」撤離不順 五角大廈充滿傷痛憤懣

延伸閱讀

拜登沒派兵進喀布爾救人 傳憂「黑鷹計畫」重演

拜登沒派兵進喀布爾救人 傳憂「黑鷹計畫」重演
阿富汗金融崩解 ATM沒有現鈔 神學士任命央行代理總裁

阿富汗金融崩解 ATM沒有現鈔 神學士任命央行代理總裁
「一切值得嗎？」撤離阿富汗不順 五角大廈憤懣

「一切值得嗎？」撤離阿富汗不順 五角大廈憤懣
隨美軍撤離的第一批阿富汗人 落腳西雅圖

隨美軍撤離的第一批阿富汗人 落腳西雅圖

熱門新聞

副總統賀錦麗抵達新加坡。(美聯社)

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

2021-08-22 13:07
拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
華盛頓郵報報導，此書揭露世界衛生組織秘書長譚德塞一面公開稱許中國，一面私下施壓對方配合，然後逐漸對中國失去耐心。（路透）

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

2021-08-20 23:47
美國總統拜登。(美聯社)

駁美不可靠說 拜登表態：台灣若遭入侵美國會回應

2021-08-19 13:31

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃