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美加速撤離阿富汗 24小時載走1.6萬人

記者張文馨／華盛頓報導
美軍21日在阿富汗首都喀布爾國際機場外崗哨，檢查準備撤離的阿富汗平民。(美聯社)
美軍21日在阿富汗首都喀布爾國際機場外崗哨，檢查準備撤離的阿富汗平民。(美聯社)

國防部23日表示，過去24小時內透過軍機和商業包機撤離約1.6萬名民眾，是撤離行動自14日以來最多，迄今已約撤離3.7萬人；白宮國家安全顧問蘇利文仍樂觀認為，可在31日撤軍期限前，讓所有想離開的美國人都如願。

不過，美方也要求持有國務院特殊移民簽證的阿富汗人民，先不要前往機場；美國駐阿富汗大使館新聞官強生(John Johnson)表示，以撤離美國和北約盟國的公民為優先，「由於安全環境惡化，我們要求所有人都不要在此時到機場來，機場大門依然關閉。」

多家媒體引述國務院官員說法表示，仍有數千名美國公民等待撤離，美國政府正在努力透過各種方式聯繫這些公民。

距離美國承諾的撤軍日只剩一周，蘇利文(Jake Sullivan)表示，相信在期限內，可撤離所有想要離開喀布爾的美國人；不過，美國政府仍無法確切掌握到底有多少人在阿富汗，因部分美國公民進出阿富汗並未向大使館登記或取消登記。 

蘇利文說，找到這些人是美國政府的責任，而政府每天都和神學士組織聯繫。

美軍21日在阿富汗首都喀布爾國際機場外崗哨，檢查準備撤離的阿富汗平民。(美聯社)
美軍21日在阿富汗首都喀布爾國際機場外崗哨，檢查準備撤離的阿富汗平民。(美聯社)

原本稱無力挺進喀布爾市區保護民眾前往機場的國防部，由發言人柯比(John Kirby)23日記者會上表示，正在有需要且有能力的情況下，從市區把美國公民帶往機場。

柯比說，目前這些情況並非常態，由當地指揮官判斷決定；另外，美國也出動軍用直升機將民眾送到機場。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，神學士已承諾要給美國公民、第三國公民和想離開的阿富汗人一條前往機場的安全通道，若神學士沒做到，美國將追究責任。

至於美國是否為了完成撤離任務延後撤軍，蘇利文說，由總統拍板；美國持續和神學士對話磋商，這是拜登總統決定，非其他人。

阿富汗變天後，各國啟動撤僑與撤離盟友的行動，美軍和盟國控制喀布爾機場的秩序後，上周末起商業班機加入撤離行動，撤離人數大幅增加。

國防部指出，過去24小時共出動28架次軍機，撤離1.04萬人，加上61架次商業包機，撤離總數達1.6萬人。

此外，各國開始接納阿富汗移民，阿聯酋、科威特、巴林、義大利和德國等加入，美國撥出在紐澤西州、維吉尼亞州、德州和威斯康辛州的4個軍事基地負責暫時安置，國防部表示，目前已有1200名阿富汗人，上限為2.5萬人。

拜登24日上午將和七大工業國組織(G7)領導人舉行視訊會議，討論阿富汗撤軍及人道援助問題。

美國公民 阿富汗 機場

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