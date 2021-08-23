田州暴雨破紀錄 22死50人失蹤 雙胞胎嬰兒被洪水沖走…

圖為田州麥克優文鎮的一輛流動屋車遭到附近溪水暴漲帶來的洪水衝刷，東倒西歪。(美聯社)

田納西州 中部地區周末降下致災性豪雨，打破當地降水紀錄，截稿時間為止共造成當地22人死亡、50餘人失蹤。根據納什維爾國家氣象局的紀錄，漢弗萊斯郡(Humphreys)21日的24小時平均降雨量達到17吋，打破田州單日降雨量3吋的紀錄。氣象專家指出，田州的暴雨與氣候變遷 脫不了關係。

漢弗萊斯郡警長戴維斯(Chris Davis)指出，該郡的目前已成立緊急救援中心，並在臉書專頁上公布失蹤者名單。此外，救難人員也正在挨家挨戶進行搜索，試圖找到倖存者。

共和黨籍州長李比爾(Bill Lee)在22日巡視災區，抵達漢弗萊斯郡首府瓦弗利市(Waverly)。一位民眾雪莉．福斯特(Shirley Foster)看到州長到來，哭訴說：「房子沒了就算了，教會裡最好的朋友也走了，什麼都沒了。」

更令人難過的是，一對只有七個月大雙胞胎兄弟也在這場洪患中不幸被沖走；他們的父親在大水來襲時，左右手除了雙胞胎外，還抱著另外兩個小孩，雖然竭盡全力，但雙胞胎仍被滾滾大水帶走。救難人員21日晚間在下游地區找到這對雙胞胎的遺體。

瓦弗利市一間雜貨店店長亨斯利(David Hensley)也向記者描述了洪水 來襲時的緊急情況。他說：「當天洪水來的太快太急，我們還試圖撬開天花板逃進閣樓。就在我們快被淹死時，好在救難人員抵達，把大家平安帶出店外。」

拜登總統也關注田州致災性豪雨的影響，並在因應熱帶風暴侵襲東北部的防災記者會上，表達對田州罹難者的哀悼，同時指示聯邦政府官員盡速向田州州長確認需要的救援物資。

氣象學家表示，此波降雨造成最嚴重災情的地區是田州中部，單日內降下的雨量幾乎是過去最嚴重一次的兩倍，而且這樣極端氣候的情景，可能也會隨著地球暖化而更常出現。

田納西州氣象專家克莉西．赫爾利(Krissy Hurley)指出，大氣中的水分含量過高，導致暴雨帶不斷反反覆覆地發展，不只讓災情更加嚴峻，也讓氣象預報遭遇極大挑戰。她說：「降雨開始前我們發布過山洪警報，當時預測降雨量不過四至六吋左右，結果沒想到降下這麼大量的雨水。」

赫爾利還表示，田納西州在今年3月和去年9月，首府納許維爾市(Nashville)附近就分別遭遇過兩次百年一遇等級的洪水，她認為這與氣候變遷、地球暖化有關。她說：「雖然目前不能確定21日的這場降雨是否和氣候變遷有直接關聯，但肯定有影響。」