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「亨利」登陸羅德島州 挾帶強風豪雨 數10萬戶停電

編譯林梅婕╱綜合22日電

熱帶風暴亨利22日挾帶強風及豪雨登陸東北部的羅德島州沿海地區，造成新英格蘭地區近10萬戶家庭停電，大量洪水來襲迫使道路和橋梁關閉，許多車輛在道路上受困；儘管當天上午亨利從一級颶風降級為熱帶風暴，但仍造成相當大的災情。

氣象學家預測亨利還會停留一段時間，23日晚間才會轉向東移進入大西洋，在那之前暴雨恐怕會持續帶來洪水，一些內陸地區也測得近期最高的雨量；拜登總統22日承諾，將盡快提供聯邦資源協助當地居民度過難關。

根據國家颶風中心(National Hurricane Center)，截至22日晚間，亨利行經康乃狄克州時的風速達到每小時40哩；當亨利於羅德島韋斯特利(Westerly)登陸時，持續風速為每小時60哩、陣風風速達每小時70哩。

羅德島州一些主要橋梁於22日關閉，另有一些沿海地區的道路無法通行，還有韋斯特利的居民觀察到沿海的浪朝比以往高出許多；羅德島州於1954年遭到颶風卡羅爾(Hurricane Carol)侵襲，當時洪水重創市中心普洛敦維士(Providence)，因此政府於1960年代建立一道防堵颶風暴雨的閘門，在22日也順利啟動。

紐約籠罩在亨利的陰霾下度過最潮濕的周末，國家氣象局(National Weather Service)的資料顯示，中央公園在21日晚間10時至11時遭逢暴雨，雨量高達1.94吋，原訂當天傍晚舉辦的演唱會也被迫取消。

截至22日中午，新澤西州中央地區則是測得8吋高的雨量，當地詹姆斯堡(Jamesburg)電視台還捕獲大雨淹沒街道、車輛被洪水滅頂的畫面；紐瓦克公共安全局局長奧荷拉(Brian O’Hara)指出，當地洪災相當嚴重，警消人員在11起與颶風造成的意外中，共救出86人。

康州州長的幕僚長孟德斯(Paul Mounds)表示，沿海地區共四家安養中心被緊急疏散，多達250名居民被暫時安置到其他療養院；另外，91號州際公路也受到洪水影響，導致交通停擺一段時間。

即將卸任的紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)也說，長島地區的威脅雖然已經減弱，但內陸地區包括哈德遜河谷和紐約市北部在未來幾天仍會累積大量的雨量，也是該州最令人擔心的地區。

紐約的布朗士(Bronx)、洛克蘭郡(Rockland)和威徹斯特郡(Westchester County)，以及新州的博根郡(Bergen)、艾薩克斯郡(Essex)和百賽克郡(Passaic)的洪水警報一直持續到22日晚間8時45分才停止。

截至22日下午，羅德島共7萬8000名住戶停電，康州則有3萬2000人，麻州9000人，紐約4000人。

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