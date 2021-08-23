「亨利」登陸羅德島州 挾帶強風豪雨 數10萬戶停電

熱帶風暴亨利22日挾帶強風及豪雨登陸東北部的羅德島州沿海地區，造成新英格蘭地區近10萬戶家庭停電，大量洪水 來襲迫使道路和橋梁關閉，許多車輛在道路上受困；儘管當天上午亨利從一級颶風 降級為熱帶風暴，但仍造成相當大的災情。

氣象學家預測亨利還會停留一段時間，23日晚間才會轉向東移進入大西洋，在那之前暴雨恐怕會持續帶來洪水，一些內陸地區也測得近期最高的雨量；拜登總統22日承諾，將盡快提供聯邦資源協助當地居民度過難關。

根據國家颶風中心(National Hurricane Center)，截至22日晚間，亨利行經康乃狄克州時的風速達到每小時40哩；當亨利於羅德島韋斯特利(Westerly)登陸時，持續風速為每小時60哩、陣風風速達每小時70哩。

羅德島州一些主要橋梁於22日關閉，另有一些沿海地區的道路無法通行，還有韋斯特利的居民觀察到沿海的浪朝比以往高出許多；羅德島州於1954年遭到颶風卡羅爾(Hurricane Carol)侵襲，當時洪水重創市中心普洛敦維士(Providence)，因此政府於1960年代建立一道防堵颶風暴雨的閘門，在22日也順利啟動。

紐約籠罩在亨利的陰霾下度過最潮濕的周末，國家氣象局(National Weather Service)的資料顯示，中央公園在21日晚間10時至11時遭逢暴雨，雨量高達1.94吋，原訂當天傍晚舉辦的演唱會也被迫取消。

截至22日中午，新澤西州中央地區則是測得8吋高的雨量，當地詹姆斯堡(Jamesburg)電視台還捕獲大雨淹沒街道、車輛被洪水滅頂的畫面；紐瓦克公共安全局局長奧荷拉(Brian O’Hara)指出，當地洪災相當嚴重，警消人員在11起與颶風造成的意外中，共救出86人。

康州州長的幕僚長孟德斯(Paul Mounds)表示，沿海地區共四家安養中心被緊急疏散，多達250名居民被暫時安置到其他療養院；另外，91號州際公路也受到洪水影響，導致交通停擺一段時間。

即將卸任的紐約州州長葛謨(Andrew Cuomo)也說，長島地區的威脅雖然已經減弱，但內陸地區包括哈德遜河谷和紐約市 北部在未來幾天仍會累積大量的雨量，也是該州最令人擔心的地區。

紐約的布朗士(Bronx)、洛克蘭郡(Rockland)和威徹斯特郡(Westchester County)，以及新州的博根郡(Bergen)、艾薩克斯郡(Essex)和百賽克郡(Passaic)的洪水警報一直持續到22日晚間8時45分才停止。

截至22日下午，羅德島共7萬8000名住戶停電，康州則有3萬2000人，麻州9000人，紐約4000人。