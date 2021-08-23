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染疫爆量 護理人力不足 醫院似戰場

編譯柯立偉／綜合22日電

自新冠病毒於去年年初肆虐全美以來，護理人員一直站在戰鬥最前線；疫苗普及後，原以為卸下重擔，卻再次面對疫苗懷疑論造成的Delta變種病毒爆發，許多人因此身心俱疲求去，使瀕臨崩潰的醫療量能因護理人力短缺的問題，雪上加霜。

密西西比州一位任職於海泉醫院(Ocean Springs Hospital)的護理師辛蒂‧歐布利恩(Cyndy O'Brien)形容，現在該州的醫院就跟戰場沒兩樣，「醫院到處都擠滿了人，病患無處可放，我們真的很累。」

然而，人滿為患的問題並非是海泉醫院的病床數量不夠，而是缺乏護理人員，不得不減少收容病患的數量；據統計，由於海泉醫院所在的西恩河(Singing River)醫療區護理人員缺額達169位，致使該醫療區共500張病床中，目前有30%的空床率。

西恩河醫療區執行長李邦德(Bond Lee)指出，他們已經竭盡所能地讓護理師堅守崗位，但實在很無能為力，「本州雙劑疫苗覆蓋率只有36.6%，州長又不在學校實施口罩強制令，可以預期未來收治的病患會更多。」

其他州的情形也不容樂觀；德州急救醫院(Texas Emergency Hospital，TEH)執行長帕蒂‧福斯特(Patti Foster)就點出了另一個更現實的問題：待遇。

福斯特表示，相比於私人醫院能給出2萬元的簽約金和140元的時薪，TEH能給的就是時薪43元、夜班津貼2元，外加一個裝滿口香糖、瓶裝水和一封感謝信的禮物袋。

「可笑至極。」她說。

專家分析，護理人員人力不足的原因除了疫情爆發的短期問題外，還有護校畢業生不夠的結構性問題。

面對難以控制的疫情，護理師除了高壓工作量、救不回病人的愧疚感外，還要面對很多無知民眾對疫苗毫無根據的懷疑；因此，短期內要招聘到能獨當一面的護理師，非常困難。

全國護校每年約有17萬名畢業生，但不是每個醫院都有足夠人力，由經驗豐富的護理師為新鮮人職前訓練，導致不是每個護校畢業生都能找到實習機會；在2019年，全國就有8萬名護理新鮮人，無法取得護理執照。

喬治華盛頓大學教授皮特曼(Pittman)說：「某種程度上，疫情只是壓垮畢業生不足問題的最後一根稻草。」

疫苗 疫情 變種病毒

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