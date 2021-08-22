輝瑞最快23日通過FDA全面授權 可提高對疫苗有疑慮者接種意願

FDA即將正式批准使用輝瑞疫苗授權使用，可以減少民眾抗拒疫苗的疑慮。圖為疫苗接種率偏低的路易斯安那州紐奧良民眾14日接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

據知情的消息人士透露，聯邦藥物暨管理局(FDA )最快可能23日就會全面批准輝瑞 藥廠(Pfizer)與德國生技公司BioNTech聯合開發的新冠疫苗 使用授權；一旦批准，預計能提高先前對疫苗抱持疑慮的民眾的接種意願。

輝瑞疫苗於去年12月獲得當局緊急使用授權，可供16歲以上民眾接種；不過許多疫苗反對者認為，只通過緊急使用授權的疫苗不該鼓勵民眾接種，因此專家指疫苗全面批准後不僅能讓一些遲疑者卸下心防，也能促使企業或公司強制員工接種。

根據當局的數據，全美符合資格的人當中約六成的人完成新冠疫苗接種；根據凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)今年6月的民調，三成的成年人表示，市面上獲得緊急授權的新冠疫苗當中，若其中一支獲得全面使用授權，他們會更願意接種疫苗。

FDA即將正式批准使用輝瑞疫苗授權使用，可以減少民眾抗拒疫苗的疑慮。(美聯社)

不過當局也遭受許多批評，由於輝瑞於今年5月初就向當局遞交全面使用授權的申請，但有些公衛官員卻指責FDA拖延太久，造成未接種疫苗者持續感染、引發更嚴重的病症。

目前市面上通過緊急使用批准的新冠疫苗中，僅輝瑞遞交全面使用申請；與輝瑞同樣使用信使疫苗(mRNA)技術的莫德納(Moderna)曾表示，他們即將完成滾動數據的收集；至於今年2月通過批准的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗則預計，年底才會提出全面使用批准的申請。

輝瑞與BioNTech表示，他們提出的申請資料中包含了超過4萬6000名志願者參與長期臨床試驗的數據，能證明接種第二劑後的六個月內，預防感染的有效性能維持在91.3%；而去年提交緊急使用授權的臨床數據中，參與試驗的人數為3萬8000人，且追蹤時間的中位數只有達到接種第二劑後的兩個月。

FDA表示，一旦通過全面使用批准，醫生可將補強針以開立處方的模式提供給需要的民眾；此外，輝瑞也可在市場上進行自家疫苗的推廣，此舉是無法在只有緊急使用授權的條件下進行。