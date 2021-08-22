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30歲以下男注意 莫德納心肌炎風險比輝瑞高？美調查中

編譯林梅婕／綜合21日電
聯邦正在調查莫德納疫苗引起心肌炎的問題。(美聯社)
聯邦正在調查莫德納疫苗引起心肌炎的問題。(美聯社)

華盛頓郵報(WP)引述兩名聯邦公衛官員報導，關於莫德納(Moderna)新冠肺炎疫苗對年輕人造成心肌炎的調查報告顯示，風險可能比之前認為的還要高；不過這兩名匿名官員強調，疫苗引發的心肌炎仍屬於不常見的情況。

加拿大一項調查數據顯示，莫德納對年輕人造成心肌炎的風險，恐怕比輝瑞(Pfizer)的新冠疫苗來得高，尤其是對30歲以下的男性；而美國當局也正在審查國內的數據，釐清美國人接種莫德納後是否也具有較高的心肌炎風險；參與這項調查報告的單位包括聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心(CDC)。

其中一名同樣有涉入調查的官員特別強調，現在下定論還太早；他也表示在當局對此做出任何修正或建議前，都必須進行更多的研究。

儘管FDA曾在今年6月提出警訊，針對兩者同樣都使用信使疫苗技術(mRNA)的輝瑞及莫德納標註可能增加心肌炎的風險；但一名知情官員表示：「我們還沒有正式下結論，畢竟在這麼多數據中，並非一瞬間就能得到解答。」

不過其中一人也指出，加拿大的官方數據顯示，接種莫德納疫苗罹患心肌炎的機率，似比輝瑞疫苗高出2.5倍。

莫德納並未對此做任何回覆，但FDA發言人史蒂芬妮‧卡可莫(Stephanie Caccomo)表示，當局不會對任何內部會議或討論進行評論；她說：「我們只能說，FDA會仔細審查所有數據；如果有任何風險或對人體不利的改變，我們將據實以報。」

CDC的聲明則表示，旗下的「預防接種諮詢委員會」(ACIP)一直以來不斷檢視新冠疫苗引發心肌炎和心包膜炎(Pericarditis)的報告和數據；無論CDC、FDA或其他疫苗安全的研究夥伴都在積極進行調查，同時研究新冠肺炎與mRNA疫苗之間的關聯性。」

今年6月底聯邦官員也曾指莫德納和輝瑞疫苗「與心肌炎風險可能存在關聯」，但CDC又在6月24日回覆，指未接種疫苗罹患新冠肺炎的風險遠大於心肌炎。

疫苗 莫德納 FDA

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