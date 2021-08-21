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副總統賀錦麗將訪亞洲 聚焦晶片荒問題

編譯湯淑君／綜合外電
美國副總統賀錦麗本周將出訪新加坡和越南。 美聯社
美國副總統賀錦麗本周將出訪新加坡和越南。 美聯社

即將啟程訪問亞洲的美國副總統賀錦麗在行前表示，全球晶片缺貨造成的問題「非常真切」。她此行的目的，正是希望與在半導體供應鏈扮演關鍵角色的國家加強貿易關係。

彭博資訊報導，賀錦麗這趟亞洲行將訪問新加坡和越南，凸顯美國作為全球領導者的角色。她20日表示，不論是就經濟或安全而論，美國在亞洲地區都具有休戚相關的利害關係，而且對此區的供應鏈倚重甚大。

賀錦麗訪問亞洲之際，正值全球半導體晶片供應短缺，持續造成美國汽車及消費電子產業生產延遲。白宮數月來一直與業界代表和國會議員商議此事，想辦法減輕這波晶片缺貨危機，但目前為止成效不彰。

賀錦麗預定22日抵達新加坡。新加坡長久來尋求吸引更多晶片製造人才並提升製造產能；美國晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）最近表示，打算在星洲興建一座造價40億美元的工廠，預計2023年開始投產，這座新廠預料以供應智慧手機晶片和車用晶片為主。

賀錦麗亞洲行的第二站，是在24日抵達越南訪問。越南對諸多供應鏈的重要性日增，反映近年來廠商紛紛把生產線從中國大陸移到此地。新冠肺炎疫情蔓延，而越南全國人口接種疫苗的比率很低，迫使當地許多工廠關閉。越南投資規模在外商間名列前茅的美國半導體巨人英特爾，為達到嚴格的防疫規定以確保繼續在胡志明市營運，短短一個月內就斥資1,400億越南盾（610萬美元）。

另外，賀錦麗說，已和通用汽車（GM）執行長芭拉討論晶片缺貨問題。晶片供應不足，已迫使通用和其他汽車製造商限縮生產，汽車庫存量日益下滑。芭拉本月稍早曾向媒體透露，通用正著手採取行動防止晶片缺貨問題重演，並對晶片缺貨壓力將減輕表示有信心，但未提供晶片荒何時可告紓解的具體時間表。

晶片 越南 美國

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