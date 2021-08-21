防疫考量 美加墨邊界限制再延至9.21 政商、民眾怒了

國土安全部20日宣布再度延長美加墨陸路邊境限制措施一個月，至9月21日；圖為美加陸路邊境。(美聯社)

美國20日宣布再度延長美加墨陸路邊境 限制措施一個月到9月21日，有關決定引起美加兩國政商界及民眾的不滿，有媒體甚至問及加國總理杜魯多是否考慮重新關閉邊境作為回應。

儘管拜登政府受到政商界的壓力要求開放陸路邊境，但國土安全部20日宣布，會將本月21日屆滿的美加墨封關措施延長一個月，以應對Delta變種病毒的傳播。

日前在華盛頓州的美加邊境，一個美國家庭到加國境內探訪親友。(美聯社)

國安部發推文表示，在公共衛生和醫學專家的協調下，國安部繼續與美國及國際的夥伴密切合作，以確定如何安全及可持續恢復正常往來。

相比之下，加拿大 8月9日恢復加美陸路邊境通關，美國公民 及永久居民只要接種新冠疫苗，即可從陸路進入加國，毋須隔離。

加國的新冠接種率比美國高，但反而受到限制，因此引起加國民眾的不滿，正在展開競選連任的總理杜魯多，20日就被記者問到美國新冠個案持續攀升，他有否考慮重新關閉邊境。

杜魯多回應說，每個國家都有自己的政策，就如在疫情大流行期間，即使未接種疫苗的加拿大人也可乘飛機到美國。

除了美加政商界對國安部延長封關的決定感到沮喪外，一些分處兩地的家庭也非常無奈，他們一直要求放寬措施，或至少提供詳細的解封計畫。

就連一向支持嚴格防疫的紐約州民主黨籍國會眾議員希金斯(Brian Higgins)也在推特發炮，指未能將開放美加邊境列作優先事項，是一個巨大錯誤，除令人失望外，在人性及經濟層面都是有害的。

加拿大商會也非常失望，特別是加拿大民眾可以乘飛機到美國，但陸路卻不能過關；商會的高級副總裁阿格紐(Mark Agnew)指措施令往來兩地的民眾造成混亂。