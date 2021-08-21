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遣返後再入美視重罪 法官裁定違憲 恐幫移民犯罪開路

編譯洪毅／綜合20日電
被美國政府遣返回國後再度進入美國的移民，以墨西哥等中北美洲民眾為主；圖為一批非法移民被遣返回墨西哥，住進移民拘留所。(路透)
被美國政府遣返回國後再度進入美國的移民，以墨西哥等中北美洲民眾為主；圖為一批非法移民被遣返回墨西哥，住進移民拘留所。(路透)

內華達聯邦地區法院法官米蘭達．杜(Miranda Du)18日裁定，一則定於1952年，規定民眾若遭到拒絕入境、驅除出境、或被遣返後再入境的行為為犯罪的法律條文，在立法時實際上帶有種族主義，違反憲法第五修正案的規定。

米蘭達．杜指的是「國籍法」(Nationality Act)第1326條的規定，該法條將曾被美國拒絕入境、驅除出境、或被遣返後再入境的行為定為犯罪，其刑度曾在1988年至1996年間提高五次，讓其威懾力大大增強。

米蘭達．杜指出，該1952年制訂的法條，使用的是1929年「不受歡迎外國人法案」(Undesirable Aliens Act)的措辭，是「種族主義、保護主義」思維下的產物，對來自中南美的西語裔民眾造成歧視，違反憲法第五修正案中有關保障平等權之規定。

米蘭達．杜的見解旨在駁回去年6月對卡洛樓-羅培茲(Gustavo Carrillo-Lopez)的訴訟案。

米蘭達．杜表示，她的見解來自訴狀、言詞辯論，以及聖地牙哥州立大學法學教授歐布萊恩(Benjamin O'Brien)、洛杉磯加州大學法學教授凱莉．賀南德茲(Kelly Hernández)在聽審會上對法案條款歷史的介紹。

邊境巡邏隊的數據顯示，在邊境被捕的民眾中，墨西哥裔占壓倒性多數，2010年的比率達87%；米蘭達．杜表示，政府也沒有否認該條款對西語裔的衝擊尤大，儘管政府聲稱這是「地理問題、當地社會、政治、經濟狀況的問題」，並無「歧視問題」，惟法院認為難以採信。

國籍法第1326條在實務上廣泛使用，前內華達州主任公設辯護人佛斯曼(Franny Forsman)表示，幾乎所有在法院供職的人都會知道這個條款，每年都有眾多相關訴訟案，而且被告絕大部分得透過公派律師捍衛自己。

佛斯曼表示，米蘭達．杜的見解足以衝擊整個移民犯罪體系，具開山引路的地位，惟政府有可能會繼續發起法律行動，向第九巡迴上訴法院提起訴訟。

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