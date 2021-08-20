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口罩令亂象 佛州家長告州長 德州老師戴罩被扯掉

編譯林梅婕／綜合19日電
德州奧斯汀伊恩斯獨立學區17日譴責一名家長為抗議口罩令與老師發生衝突，甚至攻擊老師的行為。圖為該州家長和學生前往州長艾伯特官邸前示威，抗議他不讓學校強制學生戴口罩。（美聯社）
德州奧斯汀伊恩斯獨立學區17日譴責一名家長為抗議口罩令與老師發生衝突，甚至攻擊老師的行為。圖為該州家長和學生前往州長艾伯特官邸前示威，抗議他不讓學校強制學生戴口罩。（美聯社）

新冠肺炎疫情持續升溫，自開學以來針對12歲以下尚不符合疫苗接種資格的學生是否該強制戴口罩，各州州長與學區之間爭論不休，尤其集中在共和黨擔任州長的地區，如佛羅里達、密西西比和德州；拜登總統更表示，未來不排除對這些州的州長採取法律行動。

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)上個月祭出行政命令抵制各校強制執行口罩令，卻遭家長控告；佛州法官19日拒絕駁回這項訴訟，此案將在下周舉行聽證。

根據德桑提斯7月30日的行政命令內文，學生家長才有權決定是否讓孩子們戴口罩上課；但佛州五大學區中就有四個學區違抗德桑提斯的命令，堅持執行口罩令，不過具特殊醫療需求的孩子可以例外。

駁回訴訟的佛州萊恩郡(Leon County)巡迴法院法官庫柏(John C. Cooper)表示：「我認為家長們有權對州長提出質疑，但我還沒有決定誰對誰錯，我們必須先看證據。」

另外，根據密西西比州800所學校於8月9日至8月13日的統計，才開學一周就已有4521名學生確診感染新冠肺炎，多達2萬334名學生必須隔離，占該州公立學校學生人數的5%；另外，還有948名教職員也同樣在上周確診，1463人正在隔離。

密州為全國疫苗接種率最低的地區之一，該州數據顯示僅34%的居民接種疫苗，也是新冠疫情升溫後最嚴重的地區；上周一名13歲的八年級學童驚傳染疫病逝，成為該州第五名染疫死亡的兒童。

不過密州州長瑞維斯(Tate Reeves)並未支持或反對學校執行口罩令，而是將決定權交給學區；密州媒體「克拉里恩紀事報」(The Clarion-Ledger)報導，目前共600所學校規定，室內活動中學生必須戴上口罩。

德州家長對口罩令的抗議更升級到暴力的層面，奧斯汀伊恩斯獨立學區(Eanes Independent School District)17日發出的一封電子郵件，譴責一名家長為抗議口罩令與老師發生衝突，甚至攻擊老師、將老師的口罩扯掉的事件。

該學區總監李奧蘭德(Tom Leonard)在信中表示：「許多家長對著老師大吼，說帶著口罩聽不到講課的內容，一名家長甚至攻擊老師、扯掉老師的口罩，我們的學區對這種行為是無法容忍的。」

拜登18日嚴正表態，指執政團隊正準備對這些妨礙地方學校執行口罩令的州長採取法律行動，他說：「當州長們對這些保護孩童的教育家恐嚇時，我們不會袖手旁觀。」

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