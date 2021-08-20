「沒打疫苗別來看病」阿拉巴馬州接種率低 醫師怒嗆

阿拉巴馬州的新冠疫苗接種率在全美敬陪末座，也讓住院病患人數衝上歷史新高。圖為該州醫護人員駕車人檢測。(美聯社)

阿拉巴馬州 的新冠疫苗 接種率在全美敬陪末座，因此也讓住院病患人數衝上歷史新高；就有一名醫生表示：「沒打疫苗就別來給我看病。」

阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)「診斷與醫療診所」(Diagnostic and Medical Clinic Infirmary Health)的醫生瓦華泰泰(Jason Valentine)日前在醫院門上貼出告示，「瓦倫琴醫生不為未接種新冠疫苗的病人看診」。他在已轉為私人貼文的臉書發文上表示，施打疫苗本身完全「沒有藉口，沒有陰謀論」。

雖然貼文的行為遭到質疑，但他立場堅定表示，「如果要說為什麼，我告訴他們新冠會讓你死得很痛苦，我不想看到他們這樣死去」。

瓦華泰的立場凸顯阿拉巴馬州面對疫情的現況，目前僅有不到36%的民眾完成接種；州長艾維(Kay Ivey)日前面對急劇上升的確診病例和住院人數，也表示：「現在是時候怪罪未接種的民眾。」

阿州18日新確診數累計4465例，七日單日平均為3728例，更有一個郡被聯邦疾病防治中心(CDC)列為高傳染風險區。目前的住院人數也超過2900人，為全美第五多的州，接近1月時寫下的紀錄。

根據阿拉巴馬醫院協會(Alabama Hospital Association)，目前醫療資源吃緊，加護病房的患者人數已超過病床數。協會主席威廉 森(Don Williamson)就說，截至17日有1568名病患需被送進加護病房，但全州僅有1557床。目前在加護病房中，約一半為新冠病患。威廉森還表示：「住院病患中，僅有12%完成接種，如果接種率再高一些，這種情況是可以避免的。」

日前民眾克莉絲蒂.卡本特(Christy Carpenter)的28歲兒子在染疫後兩個月死亡，她說道：「這讓我們了解多麼須要疫苗。」

瓦倫泰也在臉書表示：「我們對於重症並沒有有效的治療方式，但疫苗卻有很大的保護力。很可惜，還是有很多人拒絕接種，有些人因此重症甚至死亡。我無法，也不會強迫別人接種，但我也無法看著我的病患受苦，死於能夠預防的疾病。」