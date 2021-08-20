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學者：隔板防疫無濟於事 可能反成傳染源之一

編譯盧炯燊／綜合19日電
研究指商店目前使用的塑膠隔板不但防疫沒用，反而可能更糟 。(美聯社)
研究指商店目前使用的塑膠隔板不但防疫沒用，反而可能更糟 。(美聯社)

為防止新冠病毒透過飛沫傳播，不少服務行業，甚至學校都設置透明塑料板，將員工與顧客、同學與同學之間分隔開來；然而不少研究發現，這樣防疫不僅無濟於事，甚至會弄巧成拙，將疫情變得更糟。

正常情況下，商店、課室及辦公室，人們呼出的飛沫顆粒，會由通風系統的氣流攜帶排到室外；一般而言，通風系統約每15至30分鐘就會帶入新鮮空氣；但豎起塑料板會改變室內的空氣流動，破壞正常通風並造成「死區」，病毒氣溶膠顆粒就高度集中在這個「死區」。

維州理工大學土木與環境工程教授馬爾指出，氣溶膠顆粒困在死區裡，最終會擴散到周圍。

當然在某些情況下，這些塑料板或有保護作用，例如可以阻止咳嗽及打噴嚏時，將噴出飛沫濺到他人身上，但也存在不少變數。

約翰霍普金斯大學研究人員今年6月發表的研究表明，課室書桌之間的塑料隔板，與增加新冠風險有關。麻州一個學區的研究人員發現，辦公室的隔板阻礙了空氣流動；喬州學區的研究發現，書桌之間的隔板對防止病毒擴散根本沒作用。

在新冠疫情大流行前，2014年一項研究發現，澳州爆發肺結核病，辦公室內的隔板可能是傳播的原因之一。

英國利茲大學建築環境工程教授諾克斯(Catherine Noakes)的研究，模擬當一個人在隔板一側咳嗽時，較大的飛沫顆粒會撞到隔板；但若這個人只是說話，顆粒不會附在隔板上，而是在它的周圍漂浮，當有其他人吸入受污染的空氣時，就有可能被傳染。

其他多個研究也表明，雖然隔板使部分人免受病毒侵害，但卻會將空氣中的顆料匯集到其他人身上。

專家指出，當看到透明塑料隔板時不應過度驚慌，當然也不應視之萬無一失的安全保護。

加州大學工程系主任科西(Richard Corsi)說，室內的空氣氣流非常複雜，會因應佈置、通風口、天花板高度的不同而造成不同的影響；因此即使設置了隔板，戴口罩仍然是降低風險的最佳方法。

疫情 學區 加州大學

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