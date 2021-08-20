CDC主任看好補強針 「長期保護力應足夠」

路易斯安納州民眾接種疫苗。（Getty Images）

拜登 政府逐漸開放民眾接種新冠疫苗 「補強針」，聯邦疾病防治中心 (CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)19日說，接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)新冠疫苗的美國民眾，打了第三劑補強針後，抵抗病毒的長期保護力應該就已足夠，不需要每年再打新冠疫苗。

拜登總統在19日美國廣播公司(ABC)播出的專訪中也說，一旦輪到，會與第一夫兒吉兒‧拜登(Jill Biden)打補強針。

拜登伉儷今年1月接種第二劑輝瑞疫苗，若以疾病防治中心公布時程推算，今年9月可打補強針。

瓦倫斯基19日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「今晨」(This Morning)新聞節目訪問時說：「新冠病毒讓我們學到許多教訓，因此我不想把話說死，不過我們並不覺得需要每年再打新冠疫苗。」

她說：「打了第三劑之後，看來就能獲得非常健全的保護，我們將持續注意疫苗及新冠病毒的科學研究。」

瓦倫斯基19日接受國家廣播公司(NBC)「今日」(TODAY)節目專訪時也表示，B型肝炎疫苗就是分兩劑完成接種，然後再加一劑補強針，即可提供長期保護效果，科學家認為新冠疫苗的模式也一樣。

CDC18日宣布，由於Delta變種病毒導致疫情持續擴大，加上跡象顯示新冠疫苗保護力正在減弱，將為全美民眾提供疫苗補強針(booster shots)，鞏固保護效果；從9月20日起，已經施打輝瑞或莫德納疫苗的民眾，在距離第二劑接種後的八個月，將可再打一劑補強針。

至於接種只須一劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的民眾是否也需要打補強針，疾病防治中心仍在評估。

瓦倫斯基與多位衛生主管機關資深官員18日在聲明中指出，採用信使RNA(mRNA)技術研發製成的新冠疫苗，保護效力會隨著時間增長而降低，特別是身為出現染疫併發症高風險群的民眾，以及在疫苗推出之初就接種疫苗的民眾。

不過，某些公共衛生專家認為，從疾管中心引述的研究報告看來，並不是所有美國民眾都需要打補強針。

前任白登疫情顧問團成員、紐約表維醫學中心(Bellevue Hospital Center)傳染疾病醫師賽琳‧高德爾(Celine Gounder)說，研究報告的數據支持為免疫功能嚴重缺陷者及住在養老院的老年人提供補強針，並沒有說一般民眾也需要。

她說，對於一般民眾而言，如果疫苗保護力已經降低到無法避免感染病毒而住院，才需要打補強針。