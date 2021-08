德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗

德州 蓋文斯頓(Galveston)一對夫妻、42歲的莉狄亞和49歲的勞倫斯‧羅德里茲(Lydia and Lawrence Rodriguez)自認平時身體健康,懷疑新冠肺炎疫苗 的效力,且排斥接種,幾周前他們的孩子從夏令營回來後全家人陸續染疫;勞倫斯最終不敵病魔,而莉狄亞則是在臨終前掛著呼吸器許下她的遺願:要四個學齡大的孩子盡快接種新冠疫苗。

華盛頓郵報 (WP)報導,莉狄亞的表親朵提‧瓊斯(Dottie Jones)透露,羅德里茲夫婦連一劑疫苗也未接種,雖然確診後他們立刻轉念、要求接種疫苗,但為時已晚;夫妻倆已結褵21年,他們在加護病房的床位也只間隔了幾呎的距離;在勞倫斯去世兩周後,莉狄亞16日也在生日前兩天不幸病逝。

作為新生兒護士,瓊斯看過太多家人感染後將病毒傳染給小孩、以及病症嚴重的程度,她也曾千叮萬囑要莉狄亞接種疫苗,但莉狄亞的沉默說明了一切;「她從來就不相信疫苗,她認為她可以戰勝病魔,」瓊斯說:「我知道她永遠不會去打疫苗,我一直都很擔心。」

羅德里茲家中四個小孩,有三人已超過12歲、符合疫苗接種資格,卻都沒有人為他們預約接種;今年7月除了勞倫斯,一家人從基督教會的夏令營回來後,瓊斯的噩夢終於發生。

來源:KHOU 11

染疫期間羅德里茲一家都未透露他們生病的消息,直到7月12日莉狄亞開始出現呼吸急促的病症,勞倫斯立刻載著她就醫;莉狄亞抵達後就隨即被送進加護病房,勞倫斯也被安排住院治療。

與此同時,四個孩子們都待在家中隔離,所幸只有年紀最小的女兒出現輕微病症,其他三人都是無症狀者。

原以為勞倫斯的病情逐漸好轉,幾天後卻又急速惡化、被送進加護病房;當時莉狄亞的臉已經被氧氣罩蓋住,孩子們無法探視父母,只能隔著話筒為母親吟唱詩歌;瓊斯告訴夫妻倆:「我們都在為你們祈禱。」

不過再多的祈禱也阻止不了悲劇的發生,18日是莉狄亞43歲生日,孩子們依約遵循了父母的遺願都已預約接種疫苗,11歲的小女兒也會在符合資格後安排接種。

Update: Both unvaccinated Lydia Rodriguez & husband Lawrence from Lamarck Texas lost their battle to COVID. Lawrence died two weeks ago and Lydia on August 16, 2021. Extended family has been taking care of the couple's four children. https://t.co/lmjNLENviq #SoulsLostToCovid https://t.co/5tG6rsbRX7 pic.twitter.com/GpR93jmZvk