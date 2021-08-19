佛州轉向「抗體治療」傳州長金主是製藥公司最大投資者

據傳佛州州長德桑提斯競選資金最大來源，正是贊助雷傑納隆製藥最多的城堡證券。（美聯社）

華爾街日報報導，由雷傑納隆製藥公司(Regeneron Pharmaceuticals)研發的新冠病毒抗體藥物近日使用量隨疫情上升後開始激增，尤其集中在疫苗接種率偏低的德州 、佛羅里達州和密西西比州；不過據傳佛州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)競選資金最大來源，正是贊助雷傑納隆製藥最多的城堡證券 (Citadel)。

該報導引用的數據指雷傑納隆在上周向全美各醫療中心配發共13萬5023劑藥物，比上個月增加九倍；該公司執行長施萊弗(Leonard Schleifer)更表示，今年6月使用該藥物治療的高風險患者比率不到5%，但最近已成長至30%。

據信德州州長艾伯特(Greg Abbtt)確診後，也在官邸中接受這款藥物的治療；而在一些特殊案例中，甚至有患者還未接受醫生診斷前就先使用這款藥物。

德州州長艾伯特確診新冠後，據信正接受雷傑納隆製藥公司研發的新冠病毒抗體藥物的治療。（美聯社）

前總統川普在確診期間也是以這款實驗性的藥物治療，最終成功治癒；實驗數據證實該藥物確實能有效預防重症和住院。

今年1月聯邦政府支出26億3000萬元向雷傑納隆購入125萬劑的藥，等同於每劑2100元；該合約是遵循去年7月的協議，當時聯邦政府支付4億5000萬元先購買30萬劑。

德桑提斯對於這款藥物的推廣一直很用心，但最近社群媒體上卻廣為流傳，稱曾在2018年州長選舉中，捐給德桑提斯575萬元，又在今年4月捐給他500萬元的城堡證券執行長格里芬(Ken Griffin)，是雷傑納隆製藥公司的主要贊助商，因此德桑提斯才會對於這款藥物如此推崇。

據證券交易委員會(SEC)資料，城堡證券確實持有雷傑納隆製藥公司1590萬元股份，因此雷傑納隆公司與德桑提斯之間的關係格外引人注目。

德桑提斯發言人則駁斥任何德桑提斯與雷傑納隆間有任何利益輸送的暗示，並表示格里芬持有輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的股份，遠超雷傑納隆的股份。