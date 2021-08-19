我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

佛州轉向「抗體治療」傳州長金主是製藥公司最大投資者

編譯林梅婕柯立偉／綜合18日電
據傳佛州州長德桑提斯競選資金最大來源，正是贊助雷傑納隆製藥最多的城堡證券。（美聯社）
據傳佛州州長德桑提斯競選資金最大來源，正是贊助雷傑納隆製藥最多的城堡證券。（美聯社）

華爾街日報報導，由雷傑納隆製藥公司(Regeneron Pharmaceuticals)研發的新冠病毒抗體藥物近日使用量隨疫情上升後開始激增，尤其集中在疫苗接種率偏低的德州、佛羅里達州和密西西比州；不過據傳佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)競選資金最大來源，正是贊助雷傑納隆製藥最多的城堡證券(Citadel)。

該報導引用的數據指雷傑納隆在上周向全美各醫療中心配發共13萬5023劑藥物，比上個月增加九倍；該公司執行長施萊弗(Leonard Schleifer)更表示，今年6月使用該藥物治療的高風險患者比率不到5%，但最近已成長至30%。

據信德州州長艾伯特(Greg Abbtt)確診後，也在官邸中接受這款藥物的治療；而在一些特殊案例中，甚至有患者還未接受醫生診斷前就先使用這款藥物。

德州州長艾伯特確診新冠後，據信正接受雷傑納隆製藥公司研發的新冠病毒抗體藥物的治療...
德州州長艾伯特確診新冠後，據信正接受雷傑納隆製藥公司研發的新冠病毒抗體藥物的治療。（美聯社）

前總統川普在確診期間也是以這款實驗性的藥物治療，最終成功治癒；實驗數據證實該藥物確實能有效預防重症和住院。

今年1月聯邦政府支出26億3000萬元向雷傑納隆購入125萬劑的藥，等同於每劑2100元；該合約是遵循去年7月的協議，當時聯邦政府支付4億5000萬元先購買30萬劑。

德桑提斯對於這款藥物的推廣一直很用心，但最近社群媒體上卻廣為流傳，稱曾在2018年州長選舉中，捐給德桑提斯575萬元，又在今年4月捐給他500萬元的城堡證券執行長格里芬(Ken Griffin)，是雷傑納隆製藥公司的主要贊助商，因此德桑提斯才會對於這款藥物如此推崇。

據證券交易委員會(SEC)資料，城堡證券確實持有雷傑納隆製藥公司1590萬元股份，因此雷傑納隆公司與德桑提斯之間的關係格外引人注目。

德桑提斯發言人則駁斥任何德桑提斯與雷傑納隆間有任何利益輸送的暗示，並表示格里芬持有輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的股份，遠超雷傑納隆的股份。

德桑提斯 證券 德州

上一則

德州夫妻染疫亡…42歲媽媽臨終遺願：4子女快打疫苗

下一則

拜登新規 養老院員工接種疫苗 才能獲聯邦經費

延伸閱讀

佛州迪士尼「免費快速通關」沒了 免排隊要加收15元

佛州迪士尼「免費快速通關」沒了 免排隊要加收15元
反對打疫苗 威州樞機主教染疫重症入院

反對打疫苗 威州樞機主教染疫重症入院
佛州校園疫情擴散 1學區8700師生隔離

佛州校園疫情擴散 1學區8700師生隔離
北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明