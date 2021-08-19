拜登新規 養老院員工接種疫苗 才能獲聯邦經費

拜登總統18日宣布，政府將要求所有養老院員工接種新冠疫苗，才能獲得聯邦經費。(美聯社)

拜登 總統18日宣布，政府將要求所有養老院 員工接種新冠疫苗，才能獲得聯邦經費。

拜登表示：「如果你前往拜訪、居住或在養老院工作，你不應承擔被未接種員工傳染的風險。我會持續尋找保護民眾安全，並且提高接種率的方式。」

拜登要求衛生部為服務享有聯邦醫療保險 (Medicare)和醫療補助計畫(Medicaid)民眾的醫護人員擬訂長期規範。

據知情人士透露，將有超過1萬5000間養老院適用新規範，範圍涵蓋130萬名員工；本月稍早，華盛頓郵報曾指出，政府考慮拒絕核發聯邦補助，促使更多民眾接種疫苗。

此政策為因應傳染力強大的Delta變種病毒，政府必須拿出更為強硬的政策，使更多醫護人員接種；這也代表，拜登政府在接種疫苗的立場上更為堅定，並顯示他願意使用的手段。這也是拜登第一次為疫苗接種，拒發聯邦補助。

來源：CNBC Television

白宮新冠檢測協調員卡洛爾．強生(Carole Johnson)表示：「現在看到Delta變種肆虐，以及新確診案例造成的威脅，確保照護高風險族群的醫護人員接種，就顯得格外重要。」

目前Delta變種占全美新確診案例的99%，資料也顯示特定養老院的低接種率，與居民染疫案例的增加存在直接關係；根據聯邦醫療保險和聯邦醫療補助服務中心(CMS)，養老院染疫人數從6月27日的319人，到8月8日已將近2700人。當中許多案例，出現在員工接種率低的養老院。

在養老院員工接種率不及50%的七個州，在7月下旬至8月1日當周，每周染疫人數為6月下旬的7.9倍；同時在員工接種率超過60%的周，截至8月1日的當周，新確診案例為6月下旬的三倍。

拜登政府的新規定，最快在下個月生效。目前參與聯邦醫療保險和醫療補助計畫的養老院，全國平均已有62%員工接種，但各州仍有一定差距，從44%至88%不等。