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CDC：疫苗補強針9月20日全美開打 首波給醫護、養老院

記者顏伶如／綜合報導
CDC於18日宣布，9月20日起，已接種輝瑞或莫德納疫苗的民眾，在距離打了第二劑疫苗後的八個月，將可再打一劑補強針。（美聯社）
CDC於18日宣布，9月20日起，已接種輝瑞或莫德納疫苗的民眾，在距離打了第二劑疫苗後的八個月，將可再打一劑補強針。（美聯社）

聯邦疾病防治中心(CDC)18日宣布，由於Delta變種病毒導致疫情持續擴大，加上跡象顯示新冠疫苗保護力正在降低，因此將為全美民眾提供疫苗補強針(booster shots)，鞏固保護效果；從9月20日起，已經接種輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)疫苗的民眾，在距離打了第二劑疫苗後的八個月，將可再打一劑補強針。

疾病防治中心主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說：「我們的計畫是為了保護美國民眾，要比病毒提前一步行動。」她說，CDC的計畫是根據多項研究結果擬定，研究顯示由於傳染力更強的變種病毒正在迅速傳播，疫苗防禦效力正在降低。

來源：CNBC Television

衛生官員說，施打只須接種一劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗的民眾也需要打補強針，進一步細節則要等候更多數據報告出爐。

官員指出，補強針開始施打前，美國食品暨及藥物管理局(FDA)與疾病防治中心疫苗諮詢小組將針對補強針的安全及效力進行評估。

拜登總統18日在白宮表示：「我們有責任提供最高等級的保護。」他說，補強針是面對新型變種病毒時的「最佳自保之道」。

根據疾病防治中心計畫，第一波補強針將提供給新冠疫苗推出時排在第一優先順位的族群，包括住在養老院的老年人、醫護人員以及有慢性疾病的民眾。

衛生官員指出，建議補強針施打的廠牌，應該與民眾之前完成接種的新冠疫苗廠牌相同。

世界衛生組織(WHO)科學家對於美國讓民眾施打補強針的計畫表示並不贊同，理由是窮國現在連第一輪的疫苗都難以取得足夠數量。

世界衛生組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩(Michael Ryan)比喻說：「我們打算加發救生衣給已經有救生衣的民眾，就在同一時間，我們卻不管那些連一件救生衣都沒有，已經快要淹死的人。」

疫苗 聯邦疾病防治中心 美國

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