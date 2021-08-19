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加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

新冠單日死亡破千 3月來首次

編譯陳韻涵／綜合18日電
德州醫護人員將疑似染疫的男子送往醫院。(Getty Images)
德州醫護人員將疑似染疫的男子送往醫院。(Getty Images)

美國17日通報新增逾1000起新冠肺炎病歿案例，為3月以來首次，相當於每小時42人死亡，反映Delta變種病毒持續肆虐疫苗接種率低的地區；其中阿拉巴馬州目前重症加護病房(ICU)已無床位，密西西比州18日啟動第二間野戰醫院，這是密州一周內二度開設臨時搭建的醫院。

「每日郵報」報導，新冠肺炎疫情因Delta變種病毒惡化之際，全美17日通報1004人染疫病歿，七天滾動平均來到710人，較上月增加159%，刷新4月20日以來最大值。

路透(Reuters)統計則顯示，全美17日通報1017人病歿，過去一個月來，全美每日染疫病歿平均769人，為4月中旬以來新高。

這是3月以來，單日病歿人數再破1000人，相當於每小時42人離世，為3月以來首見；疫情爆發以來，全美染疫病歿人數來到62萬4374人，依然為全球之冠。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，南部地區仍為全美最新一波疫情的核心地帶，佛州上周平均每日通報近2萬6000例，再創新高。

疫情再起，各地醫院湧入大量病患，過去兩周的確診住院人數增加約70%，阿拉巴馬州ICU已無床位，密西西比州則在一周內開設兩間野戰醫院。

阿拉巴馬州醫院協會(AHA)主席威廉森(Don Williamson)表示，該州17日有1568名ICU病人，但只有1557張病床。

阿拉巴馬州至少2720人染疫住院，與1月高峰情況相仿，該州6月情況最好，一度僅170人染疫住院。

另外，密西西比州當局18日在密西西比大學(University of Mississippi)醫學中心校區，開設第二間野戰醫院，這是一周內的第二間。

該中心發言人洛爾夫(Marc Rolph)說：「難以置信我們在一周還是六天內再做一次，令人心碎。」

密西西比州數周以來染疫住院人數增一倍，醫院資源再度超載。

該中心主任伍德華德(LouAnn Woodward)說：「作為一個州的共同體，我們未能團結因應共同威脅，未能運用多項工具自保。」 

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，美國17日通報12萬8902人確診，七天滾動平均為13萬7058例；每日郵報分析，當前疫情同比一個月前的七天平均3萬7056例增加269%。

阿拉巴馬州 疫情 密西西比州

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