神學士挖牆腳「美元消失 政府軍就像羊兒般降服」

阿富汗神學士民兵17日在首都喀布爾街頭向小販購物。(新華社)

神學士 (Taliban，另譯塔利班)只花幾天便席捲阿富汗 全境，路透報導，神學士在此之前幾個月便大力與低階官員、政府軍基層軍官、部落長老搏感情，更重要的是西方早宣布撤軍、斷絕金援，神學士又成功斬斷甘尼政府的收入來源；而甘尼與各地區指揮官關係惡劣，最後導致喀布爾輕鬆易幟。

路透17日報導，神學士為了奪回自己1996到2001年治理的國家，本做好困難準備，花了好多個月先與政、軍基層乃至部落長老培養關係；再加上美國 預先宣布的撤軍行動展開，人民對西方撐腰的甘尼政權於是信心粉碎，凡此種種鼓勵阿國人民變節。

專家指出，神學士並不想打仗，寧願策動政局崩潰；一名在中部加茲尼省(Ghazni)的神學士指揮官表示，政府軍瞧見美軍終於開始離去，抵抗神學士的力量冰消瓦解，「倒不是說這些投降的領導人已然改變，或突然受到伊斯蘭感化，純因美元消失，於是就像羊兒般降服了」。

神學士首腦巴拉達(Mullah Abdul Ghani Baradar)表示，這次勝利空前未有，快到出乎意料，「我方造就的局勢自己也沒料到過。」

美國撐腰的2001年戰爭趕走神學士政權，神學士靠著賣鴉片、非法開礦籌資，另避免在美國空軍能支援時與阿富汗陸軍大規模衝突，而逐漸恢復元氣。

另外，神學士在不少鄉下省分以影子政府維持控制力，自設法院及收稅系統；居民及地方官員指出，就算在傳統勢力較弱的北部及西部，由普什圖族推動的神學士也進而爭取到地方支持，壓倒塔吉克人、烏茲別克人等少數族裔。

神學士整個推進過程中，儘管有時為了競逐利益，比如主導和談或分潤鴉片耕種油水，還是有所爭奪，但巴拉達成功地讓高層及戰士之間，維持統一戰線的模樣。

川普政府與神學士達成協議，接下來獲拜登總統承認，神學士在鄉下省分的長期耕耘就開花結果；美軍指揮官及國防情報官員均指出，早在美軍撤離前，神學士便加強攻擊各區中心，切斷主要公路，再行攻打各省省會；此外，神學士專殺阿國戰機飛行員之類的國防要員，瓦解軍隊士氣，並削弱人民對政府的信任。

拿下偏遠鄉下地區後，神學士還鞏固邊界哨所，切斷甘尼政府重要的收入來源及地方部落的支援，這個戰略最後讓前總統甘尼的政府元氣盡失；甘尼的國防部長莫哈瑪迪(Bismillah Mohammadi)便說，甘尼把他們反綁起來，出賣國家，「甘尼一夥永世不得超生。」