我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

北加州爆發新嚴重山火 州長宣布緊急狀態

神學士挖牆腳「美元消失 政府軍就像羊兒般降服」

編譯潘勛／綜合17日電
阿富汗神學士民兵17日在首都喀布爾街頭向小販購物。(新華社)
阿富汗神學士民兵17日在首都喀布爾街頭向小販購物。(新華社)

神學士(Taliban，另譯塔利班)只花幾天便席捲阿富汗全境，路透報導，神學士在此之前幾個月便大力與低階官員、政府軍基層軍官、部落長老搏感情，更重要的是西方早宣布撤軍、斷絕金援，神學士又成功斬斷甘尼政府的收入來源；而甘尼與各地區指揮官關係惡劣，最後導致喀布爾輕鬆易幟。

路透17日報導，神學士為了奪回自己1996到2001年治理的國家，本做好困難準備，花了好多個月先與政、軍基層乃至部落長老培養關係；再加上美國預先宣布的撤軍行動展開，人民對西方撐腰的甘尼政權於是信心粉碎，凡此種種鼓勵阿國人民變節。

專家指出，神學士並不想打仗，寧願策動政局崩潰；一名在中部加茲尼省(Ghazni)的神學士指揮官表示，政府軍瞧見美軍終於開始離去，抵抗神學士的力量冰消瓦解，「倒不是說這些投降的領導人已然改變，或突然受到伊斯蘭感化，純因美元消失，於是就像羊兒般降服了」。

神學士首腦巴拉達(Mullah Abdul Ghani Baradar)表示，這次勝利空前未有，快到出乎意料，「我方造就的局勢自己也沒料到過。」

美國撐腰的2001年戰爭趕走神學士政權，神學士靠著賣鴉片、非法開礦籌資，另避免在美國空軍能支援時與阿富汗陸軍大規模衝突，而逐漸恢復元氣。

另外，神學士在不少鄉下省分以影子政府維持控制力，自設法院及收稅系統；居民及地方官員指出，就算在傳統勢力較弱的北部及西部，由普什圖族推動的神學士也進而爭取到地方支持，壓倒塔吉克人、烏茲別克人等少數族裔。

神學士整個推進過程中，儘管有時為了競逐利益，比如主導和談或分潤鴉片耕種油水，還是有所爭奪，但巴拉達成功地讓高層及戰士之間，維持統一戰線的模樣。

川普政府與神學士達成協議，接下來獲拜登總統承認，神學士在鄉下省分的長期耕耘就開花結果；美軍指揮官及國防情報官員均指出，早在美軍撤離前，神學士便加強攻擊各區中心，切斷主要公路，再行攻打各省省會；此外，神學士專殺阿國戰機飛行員之類的國防要員，瓦解軍隊士氣，並削弱人民對政府的信任。

拿下偏遠鄉下地區後，神學士還鞏固邊界哨所，切斷甘尼政府重要的收入來源及地方部落的支援，這個戰略最後讓前總統甘尼的政府元氣盡失；甘尼的國防部長莫哈瑪迪(Bismillah Mohammadi)便說，甘尼把他們反綁起來，出賣國家，「甘尼一夥永世不得超生。」

神學士 美國 阿富汗

上一則

神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

下一則

神學士創辦人重返阿富汗 10餘年大多關在巴基斯坦牢房

延伸閱讀

帝國墳場的審判 美國能否更「體面」逃出阿富汗？

帝國墳場的審判 美國能否更「體面」逃出阿富汗？
圖輯／6張照片 回顧阿富汗民眾倉皇出逃景象

圖輯／6張照片 回顧阿富汗民眾倉皇出逃景象
阿富汗總統曾是「研究失敗國家」權威 如今搞丟政權

阿富汗總統曾是「研究失敗國家」權威 如今搞丟政權
「美軍不再為懦夫流血」神學士重掌阿富汗的第1天

「美軍不再為懦夫流血」神學士重掌阿富汗的第1天

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
拜登總統針對阿富汗情勢發表談話。(美聯社)

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

2021-08-16 22:56
阿富汗總統甘尼15日在激進組織神學士包圍喀布爾之後，聲稱為了「避免血戰」而選擇流亡。（Getty Images）

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

2021-08-16 09:54
數以百計阿富汗人16日在喀布爾機場停機坪等著登機出逃。Getty Images

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

2021-08-16 07:52
軍聞網站《Defense One》16日獨家披露，美國空軍一架C-17「全球霸王III」型運輸機前一日晚間從喀布爾平安撤出約640名阿富汗人。據悉，這據信是C-17運輸機服役以來飛過最多人的任務之一。(取材自ABC News推特)

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

2021-08-16 22:28
阿爾巴尼亞與科索沃同意美國的請託，將暫時收容等待簽證前往美國的阿富汗難民。圖為阿富汗機場擠滿欲搭機離境的民眾。(美聯社)

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

2021-08-15 21:21

超人氣

更多 >
神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權

神學士奪權後首場記者會：終趕走外國人、會尊重女權
影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對

影／新聞播到一半「神學士突來電」 女主播專業應對
「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統

「絕不投降」阿富汗副總統：我還在國內 是合法的看守政府總統
共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫
吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕

吳亦凡想性侵還嫌不乾淨？正妹首露面掀內幕