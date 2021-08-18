憂神學士影響新疆局勢 中國謹慎打交道

美國撤出阿富汗後，北京高層對與神學士打交道、介入阿富汗動盪局勢遲疑，擔心導致新疆維吾爾族地區不穩。圖為新疆民眾進入和田集市前，排隊接受安檢。（美聯社）

美國狼狽撤出阿富汗 ，雖遭中國 國營媒體訕笑，指其為美國全球地位走頹的最新跡象，但冷眼旁觀美國重兵駐守中國西鄰阿富汗20年之後，北京 高層對介入當地動盪局勢十分遲疑；伊斯蘭基本教旨派的神學士(Taliban，另譯塔利班)治國可能引發漣漪效應，導致中共嚴控的新疆維吾爾族地區不穩，中國與神學士打交道十分謹慎。

華爾街日報17日報導，美國媒體把美軍撤出阿富汗描繪成「新西貢時刻」，中國外交部大舉引用；中共黨媒新華社還製作圖片，把直升機疏散美國駐喀布爾雇員與西貢撤館光景併列，聲稱歷史重演。

但華府智庫「德國馬歇爾基金」(German Marshall Fund)中國外交政策研究員史莫(Andrew Small)指出，中共高層對涉入鄰國動盪局勢殊少經驗，寧可一點兒也不介入；阿富汗前途疑雲重重，北京生怕被捲進去。

儘管如此，中國近幾周投入一波外交活動，派代表到多哈與美、俄、巴基斯坦等國集會；招待神學士共同創辦人巴拉達(Mullah Abdul Ghani Barada)，由外交部長王毅在天津市舉行高階會談；王毅另分別致電美國國務卿布林肯及俄國外長拉夫羅夫。

專家指出，這些外交行為顯然流露北京無意擔任領頭羊來管理阿富汗危機，但有意打好根基；北京與阿富汗打交道的手法，會跟美國大異其趣。

北京瞧出與神學士站同一邊可能有好處，也有可能正式承認神學士帶頭的阿國新政府，由重建阿富汗得到好處，還有機會對中亞地區取得更大影響力。

但北京釋出的訊息僅聚焦於自己的安全利益，最關切的是神學士與維吾爾好戰分子的歷史淵源，特別是東突厥斯坦伊斯蘭運動，該運動雖已消亡，但北京指責其導致新疆種族關係緊張。

中國駐聯合國副代表耿爽在16日聯合國安理會緊急會議上表示，中國首要之務是確保阿富汗不會成為恐怖分子的巢穴，另敦促神學士要履行對北京的承諾，別讓國際恐怖分子以阿富汗為基地。

中共黨媒環球時報16日駁斥外界揣測，指中國無意派軍填補阿富汗權力真空，中國能做的，最多便是在大規模人道危機發生時，撤走中國公民，或者對阿國戰後重建、開發出些力氣。