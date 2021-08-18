曾為美商工作 阿富汗22歲女員工躲機場…命運未卜

滯留喀布爾國際機場的阿富汗婦女面臨抉擇：究竟是留在阿富汗接受神學士統治，還是放棄已有的一切，脫亡國外，從頭開始。(Getty Images)

喀布爾 (Kabul)國際機場 近日湧入大批想要逃離神學士 (Taliban)民兵組織統治的阿富汗人，已經抵達機場的一名阿富汗年輕女子夾在兩個世界的抉擇之間，命運未卜。

美聯社報導，這名22歲女子可以選擇搭上飛機，前往一個未知的國度，從此成為難民，另一個選擇是留在阿富汗，在神學士統治下生活，過去20多年來的各種成就與心血，完全抹殺。

在機場候機數小時，沒睡覺且餓著肚子，更擔心班機永遠不會來，腦子裡滿是沒有答案的疑問；美聯社報導，這名女子說：「我在機場，正在等候班機，但我不知會去哪裡。」

她說：「我在這邊，徬徨失措，挨著餓，處於絕望。我不知道接下來會變得如何。我到底該去哪裡？以後日子怎麼過？誰來照顧我的家人？」

原本在美國包商公司擔任數據分析師的她說，15日下午突然接到電話通知說，只有十分鐘時間準備出發到機場；她只知道自己被列入撤離前往美國或墨西哥的名單，其他細節一概不知，她有護照，但並沒有辦理簽證。

美聯社報導，這名姓名保密的女子從喀布爾朋友公寓離開趕往機場時，除了身上穿的衣物，只帶了背包、筆電及手機；她說：「我的夢想，我的計畫，通通都在這個小背包裡。」

她說，離開路上幾乎來不及打電話給位於西部省份赫拉特(Herat)的家人，神學士民兵上周已經占領當地；她說，赫拉特淪陷之前逃到喀布爾，原以為喀布爾能夠擋得住神學士攻勢，「可是一切都變了，我眼睜睜看著所有事情瓦解」。

這名女子說，雖然自己是家裡的經濟支柱，但家人卻不反對她遠走他鄉。她也說，倘若選擇留下來，可能連累家人，因為自己是曾經就讀國際大學的年輕女性，還幫外國人工作過。