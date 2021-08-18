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談判籌碼 拜登凍結阿富汗在美數10億儲備金

記者張聲肇/綜合報導
白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)。(美聯社)
白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)。(美聯社)

拜登政府16日凍結數十億美元存在美國銀行體系的阿富汗政府儲備金，不准神學士(Taliban，另譯塔利班)政權提用，準備拿來和新政府談判交換條件。

阿富汗是世上貧窮國之一，高度倚賴美援，因此這筆經費對需錢孔亟的神學士政權非常重要，拜登政府也不願輕易經濟制裁更需人道援助的阿富汗。

國安顧問蘇利文17日被問美國對神學士有何「槓桿」力量時表示，經濟制裁顯然會有問題，最好的辦法就是「直接和神學士溝通。」

拜登17日也表示將「繼續支持阿富汗人民。也會好好做好外交、國際影響、人道援助工作。」

在驟然撤軍策略失敗，飽受國內外批評之後，拜登政府必須在後續穩定阿富汗局勢上，扳回一城。

根據國際貨幣基金會，阿富汗央行4月底的外匯存底為94億美元，約等於一年經濟產值的三分之一；雖然這筆錢大多在阿富汗，存在美國的也有好幾十億，但確切數字不詳。

白宮與財政部發言人都不願針對是否「擋住」這筆錢流回阿富汗表示意見，可能存著這筆錢的紐約聯邦儲備銀行，也不予置評。

歐巴馬政府國安官員暨外國資產管制局顧問史密斯(Adam M. Smith)指出，2001年9月11日以來，神學士組織一直就在美國制裁之列，凍結這筆它可運用的經費，不需獲得新的授權。

美國另外每年提供30億美元維持阿富汗國軍，約等於該國國民生產毛額的15%。國會撥款的條件是，國防部長向國會保證，阿富汗的武裝部隊受文人、代表性足夠的政府節制，並且承諾保護人權與女權；這筆金援目前也暫停，其他小筆經費，如每年2000萬招募阿國女性加入國安單位，也在暫停之列。

美國等外國捐助占了阿富汗政府預算約80%，可見美軍進駐阿富汗這20年來，阿富汗的公務員薪水，也多靠外國政府支付。

歐亞集團顧問公司創辦人布瑞莫(Ian Bremmer)說，靠美國及其他國家支應的經費這麼龐大，一旦斷絕，「當然危險。你會看到更多難民，激進主義滋長，(新政府)無法長期掌控。我看不出來我們會在神學士身上花錢。」

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