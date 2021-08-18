神學士承諾建立赴機場安全通道 美：至少可到8月底

神學士民兵17日在首都喀布爾國際機場外駐守。(美聯社)

阿富汗 局勢持續發展中，白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan) 17日在白宮表示，美軍已和神學士 (Taliban，另譯塔利班)代表聯繫，神學士承諾建立讓民眾可前往喀布爾機場的安全通道，美國 相信這項承諾可持續至少到月底；此外，美英德領導人共識下周舉行G7領導人視訊會議，討論對阿富汗的人道協助等議題。

傳出神學士在機場外設立檢查站阻止民眾前往機場，蘇利文說，美國正與神學士保持聯繫，嘗試建立管道，以確保民眾能安全前往機場，神學士已經承諾，美國正在觀察神學士是否能落實。

參謀首長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)負責後勤的陸軍少將泰勒(Hank Taylor)表示，喀布爾國際機場現階段是開放且安全的，每小時都有班飛機起降，每天可載離5000到9000名旅客；美軍和神學士組織互動沒有敵意，美軍持續警戒。

美軍中央司令部司令麥肯齊(Frank McKenzie)在喀布爾國際機場和神學士代表見面，要求神學士不要干預美軍的撤離行動；國防部發言人柯比(John Kirby)表示，過去24小時內，美國當地駐軍超過4000人，撤離人數約800人，其中包含150名美國人。他預估在阿富汗的美國人還有5000到1萬人。

蘇利文17日在白宮例行記者會說，美國加速特殊移民簽證的處理流程，騰出空間容納大量的申請者及其家人。

此外，蘇利文回應台灣和以色列等盟友擔憂步阿富汗後塵，可能被美國放棄時表示，美國對盟友的承諾神聖不可侵犯且會落實，美國對台灣、以色列的承諾和過往一樣堅實。

蘇利文還表示，阿富汗和台灣不同；一名資深政府官員會後對記者表示，阿富汗和台灣是兩個截然不同的問題，美國對台政策仍著眼與台灣海峽的和平和穩定，「世界其他地方的事件將不會改變這持久的利益。」