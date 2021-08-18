神學士創辦人重返阿富汗 10餘年大多關在巴基斯坦牢房

神學士民兵組織共同創辦人兼實質領導人巴拉達7月18日與阿富汗政府在多哈談判時所攝。他於17日返回喀布爾。(Getty Images)

海外流亡逾十年以來，神學士 (Taliban，另譯塔利班)民兵組織共同創辦人兼實質領導人巴拉達(Mullah Abdul Ghani Baradar)，手下戰士全面掌控阿富汗 的幾天後，17日終於首度回到阿富汗，重返神學士發源地阿富汗南部重鎮坎達哈(Kandahar)。

回神學士誕生地 將成核心人物

阿富汗政府軍幾乎完全投降，西方國家短段幾天裡倉促撤離駐軍及使館人員，巴拉達重返神學士誕生之地，象徵神學士進一步鞏固統治。

年約50歲的巴拉達即將成為神學士核心人物。(Getty Images)

2001年，巴拉達曾設法斡旋，讓神學士向美國 支持的阿富汗政府投降，但後來計畫遭到拒絕；過去十年多，巴拉達絕大多數時間都在巴基斯坦監獄度過。

川普政府與神學士展開談判後，美國幫忙遊說，讓巴拉達獲釋；美國與神學士在位於卡達首都杜哈(Doha)的神學士實質大使館，討論結束美國參與阿富汗戰事的雙邊談話時，巴拉達便是率領神學士代表團的主談。

華爾街日報分析，神學士接下來將由哪幾位新興領袖當家作主，領導團隊又將以何種手段統治阿富汗，世界各國目前得知消息並不多；但從17日的最新發展來看，年約50歲的巴拉達即將成為核心人物。自從神學士全面掌控阿富汗之後，巴拉達是公開亮相的神學士組織人物當中位階最高的。

陰沉嚴峻 允諾維持正常運作

戴著眼鏡的巴拉達15日第一次在媒體亮相時，顯得陰沉嚴峻，低聲說話，呼籲各界保持冷靜，承諾維持各項服務正常運作，也要求民兵戰士必須謹守尊重態度。

巴拉達在一支社群網站短片中說：「我們以意料之外的方式達成目標，上帝賜予我們勝利。」他也說，神學士組織成員不能因此而變得驕傲猖狂。

巴拉達與已故神學士領導人歐瑪(Mullah Omar)擁有數十年交情，曾撰寫歐瑪傳記的作家達姆(Bette Dam)指出，巴達拉與歐瑪是在坎達哈結識，時間為前蘇聯1979年入侵阿富汗之後，兩人都拿起武器投入反抗蘇聯的行列。

神學士1994年占領阿富汗期間，巴拉達以軍事指揮官之姿迅速竄起；2010年初，巴拉達被美國與巴基斯坦探員逮捕。