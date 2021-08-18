神學士承諾致力和平 女性可工作學習…美不排除承認新政權

神學士發言人穆賈希德17日首度露面，在阿富汗首都喀布爾舉行記者會。(美聯社)

神學士 (Taliban)奪取阿富汗 政權後，過去一直保持神秘的發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)17日首度露面，在首都喀布爾舉行記者會，承諾致力國內和平，敦促世界略過神學士昔日的殘暴鎮壓歷史；他並試圖安撫質疑者，也希望與美國 等國家建立友好關係；儘管世界大都對其承諾謹慎保留。

穆賈希德的發言似乎刻意貼近美國的立場；國務院發言人普萊斯(Ned Price)16日呼籲神學士應尊重女性、不要成為恐怖分子的窩藏地、捍衛人權，若能夠如此，美國不排除承認阿富汗新政權。

「我們不希望阿富汗再成為戰場；從今天起，戰爭結束了。」穆賈希德並表示，神學士已宣布全面大赦，誓言不會報復以前的敵人；該組織還在部分地方呼籲公務員繼續上班，其中包括女性公務員在內。

神學士在1996年接管阿富汗後，即對伊斯蘭教採取嚴酷解釋，對人民施加鞭打、截肢和大規模處決等懲罰，直到2001年美軍攻下阿富汗；15日神學士攻破喀布爾兩天來，許多阿富汗人不是躲在家裡、就是試圖逃跑。

儘管神學士聲稱其戰士正試圖恢復秩序，但在某些角落他們也在製造恐懼；聯合國秘書長警告說，神學士開始接管阿富汗以來，各地都收到「嚴重限制人權、令人不寒而慄的報告」。

在穆賈希德試圖呈現溫和態勢的記者會上，有數十名阿富汗記者在場，其中也有女性，他們都是西方世界在阿富汗發展20年來出現的專業人士，也是神學士武裝分子暴力針對的目標；許多記者直接向穆賈希德的承諾提出挑戰，指責神學士的轟炸攻擊造成數萬平民喪生。

穆賈希德耐心回應，承認平民的死亡「很不幸」；但他也說，這就是戰爭的命運，「我們的家人也遭受苦難。」

神學士掌權下的婦女和女童所受待遇，最令阿富汗女性反對、也是國際人權組織認為最嚴重的問題；穆賈希德在記者會中表示，「不會有針對女性的暴力行為，不會有對女性的偏見。」

但他的保證也很模糊；他說，女性將被允許「在伊斯蘭法律範圍內工作和學習」；他還表示，新的神學士需要並想要一個自由獨立的媒體，但它須堅持伊斯蘭和民族價值觀。

與1996年至2001年的掌權時期相比，現在的神學士似乎處在更有利的地位；包括前訊息部長穆塔奇(Amir Khan Muttaqi)在內的神學士領袖階層，目前正與美國支持的阿富汗前總統卡賽(Hamid Karzai)等昔日敵手，就新政府形式進行談判。

「給我們時間。」穆賈希德說，神學士希望與包括美國在內的世界，建立友好關係；前神學士部長夸拉穆汀(Maulvi Qalamuddin)指出：「如果神學士只想要一個獨斷的政府，昨天就會在總統府宣布成立阿富汗伊斯蘭酋長國(Islamic Emirate of Afghanistan)並宣布內閣。但他們沒有，他們就是在等這個。」