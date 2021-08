影／神學士對喀布爾影響有多大？CNN女記者穿著洩端倪

神學士 組織迅速占領幾近全阿富汗 ,15日順利進入首都喀布爾,平民百姓的日常生活一夜之間風雲變色。像留在當地採訪的CNN特派記者沃德(Clarissa Ward)就改變穿著,換上一身黑的伊斯蘭罩袍。

從CNN新聞畫面可見,沃德15日還戴上紅色圍巾與穿著藍色上衣,兩條手臂都沒有遮掩。但隨著喀布爾落入神學士手中,讓她很快改變衣著選擇,隔天乘車出門採訪時,就換上部分女性穆斯林會穿著的伊斯蘭罩袍。沃德也指她在喀布爾的街頭看到比平常「更少的女性」,穿著也傾向比前一天上街時更加保守。

根據沃德報導,神學士的戰士把守著總統府的大門,自稱來此填補政府逃亡所留下的真空狀態,但「好客精神」只延伸到此為止,並稱她的存在很快就製造出緊張,「他們告訴我站到路邊去,因為我是女人」。

沃德稍早街訪神學士一位指揮官與戰士時則提到,聽到這些人在喊「美國 去死」,卻又能似乎同時擺出友善的態度,直呼「十足異常」(Utterly bizarre)。

