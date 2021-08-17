影／神學士對喀布爾影響有多大？CNN女記者穿著洩端倪

神學士組織1順利進入首都喀布爾，讓平民百姓的日常生活一夜之間風雲變色。留在當地採訪的CNN特派記者沃德就改變穿著，從15日的西式穿著（左）換上16日的伊斯蘭罩袍（右）。畫面翻攝：The Sun/CNN

神學士 組織迅速占領幾近全阿富汗 ，15日順利進入首都喀布爾，平民百姓的日常生活一夜之間風雲變色。像留在當地採訪的CNN特派記者沃德（Clarissa Ward）就改變穿著，換上一身黑的伊斯蘭罩袍。

從CNN新聞畫面可見，沃德15日還戴上紅色圍巾與穿著藍色上衣，兩條手臂都沒有遮掩。但隨著喀布爾落入神學士手中，讓她很快改變衣著選擇，隔天乘車出門採訪時，就換上部分女性穆斯林會穿著的伊斯蘭罩袍。沃德也指她在喀布爾的街頭看到比平常「更少的女性」，穿著也傾向比前一天上街時更加保守。

根據沃德報導，神學士的戰士把守著總統府的大門，自稱來此填補政府逃亡所留下的真空狀態，但「好客精神」只延伸到此為止，並稱她的存在很快就製造出緊張，「他們告訴我站到路邊去，因為我是女人」。

沃德稍早街訪神學士一位指揮官與戰士時則提到，聽到這些人在喊「美國 去死」，卻又能似乎同時擺出友善的態度，直呼「十足異常」（Utterly bizarre）。