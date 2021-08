阿富汗 激進組織神學士 15日奪得政權,許多阿富汗人湧向首都喀布爾機場 企圖搭機逃難。「今日俄羅斯」(RT)17日報導,一架C-17美軍運輸機從喀布爾機場起飛後,在起落架上發現屍體。影片顯示,在飛機起飛後,有人被困在飛機外,似乎被起落架艙門夾住,飛行過程中,遺體在空中劇烈擺動。

報導說,起落架上的「障礙物」使飛機「暫時無法操作」,迫使飛機在「附近的第三國」緊急降落,隨後,遺體很快被發現。

RT說,據推測,這段影片是由飛機上一名乘客透過窗戶拍攝的。

Footage of an Afghan caught in the landing gear of the C17 that transported civilians out of Kabul earlier today…#heartbroken #kabul #afghanistan #usaf pic.twitter.com/LMs3OHpFgX