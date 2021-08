影／喀布爾兩樣情…民眾忙逃難 神學士民兵大玩碰碰車

神學士 組織短短幾天就閃電席捲全阿富汗,15日順利進入首都喀布爾,眾多恐慌的平民百姓湧往機場絕望地試圖逃離。有記者拍到神學士的部分戰士似乎是響應領導人宣布的「戰爭結束了」,像小朋友一樣地成群結隊跑到主題樂園 大玩特玩。

根據路透資深記者沙利茲(Hamid Shalizi)與法媒《Mediavenir》在推特 分享的主題樂園影像,一群神學士戰士抱著突擊步槍,獨自一人或兩人一組地開著碰碰車撞來撞去,另外一組神學士戰士則興高采烈地玩著旋轉木馬。

自由記者漢納(Asaad Hanna)也在推特上船影片,可見到一組「恐怖分子」在蹦床開心地跳上跳下,另一組人則在總統府的健身房笑嘻嘻地擺弄各式器材,譏諷他們正試著要鍛鍊以「勝任統治」(Fit for governing)。

Trying to be “fit for governing”

Taliban in Afghanistan working out in the presidential palace’s gym. pic.twitter.com/s441sb6e35