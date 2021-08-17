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神學士宣布「大赦」阿富汗政府官員 籲重返工作崗位

影／喀布爾兩樣情…民眾忙逃難 神學士民兵大玩碰碰車

編譯周辰陽／即時報導
神學士組織短短幾天就閃電席捲全阿富汗，領導人更宣布「戰爭結束了」，有記者就拍到部分戰士跑到主題樂園開著碰碰車和嬉鬧。畫面翻攝：Twitter/Mediavenir
神學士組織短短幾天就閃電席捲全阿富汗，領導人更宣布「戰爭結束了」，有記者就拍到部分戰士跑到主題樂園開著碰碰車和嬉鬧。畫面翻攝：Twitter/Mediavenir

神學士組織短短幾天就閃電席捲全阿富汗，15日順利進入首都喀布爾，眾多恐慌的平民百姓湧往機場絕望地試圖逃離。有記者拍到神學士的部分戰士似乎是響應領導人宣布的「戰爭結束了」，像小朋友一樣地成群結隊跑到主題樂園大玩特玩。

根據路透資深記者沙利茲（Hamid Shalizi）與法媒《Mediavenir》在推特分享的主題樂園影像，一群神學士戰士抱著突擊步槍，獨自一人或兩人一組地開著碰碰車撞來撞去，另外一組神學士戰士則興高采烈地玩著旋轉木馬。

自由記者漢納（Asaad Hanna）也在推特上船影片，可見到一組「恐怖分子」在蹦床開心地跳上跳下，另一組人則在總統府的健身房笑嘻嘻地擺弄各式器材，譏諷他們正試著要鍛鍊以「勝任統治」（Fit for governing）。

神學士組織短短幾天就閃電席捲全阿富汗，領導人更宣布「戰爭結束了」，有記者就拍到部...
神學士組織短短幾天就閃電席捲全阿富汗，領導人更宣布「戰爭結束了」，有記者就拍到部分戰士跑到主題樂園，興高采烈地玩著旋轉木馬。畫面翻攝：Twitter/Mediavenir
神學士組織閃電席捲全阿富汗，15日順利進入首都喀布爾，有一組戰士就跑去總統府的健...
神學士組織閃電席捲全阿富汗，15日順利進入首都喀布爾，有一組戰士就跑去總統府的健身房，笑嘻嘻地擺弄各式器材。畫面翻攝：Twitter/AsaadHannaa

神學士 主題樂園 推特

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