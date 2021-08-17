中國海外「黑牢」曝光？女控被囚杜拜 獄友有維吾爾人

來自中國的現年26歲的女子吳涵(右)指控中國政府，在杜拜設「黑牢」，關押潛逃海外的異議分子、維吾爾人，或其他一切中國政府想要的人。（美聯社）

據美聯社報導，一名來自中國 、現年26歲的女子指控中國政府，在阿拉伯聯合大公國(UAE)杜拜(Dubai)設「黑牢」，用以關押潛逃海外的異議分子、維吾爾 人，或其他一切中國政府想要的人。

這名名叫吳涵(Wu Han，音譯)的女子指出，她因為男友是異議人士而遭關押，被中國駐杜拜總領事李旭航帶走，於一處由別墅改裝而成的監獄被拘留長達八天。

在長達八天的拘禁中，吳涵表示自己的人身自由被嚴重剝奪，不只一天只供應兩餐，連上廁所、喝水都要報備；此外，被關押的地點沒有對外窗口，無從得知時間。她最後在脅迫下，簽署了一份由英文與阿拉伯文並陳的法律文件，承認她的男友「騷擾她」。

來自中國的現年26歲的女子吳涵(左)指控中國政府在杜拜設「黑牢」，關押潛逃海外的異議分子、維吾爾人，或其他一切中國政府想要的人。（美聯社）

吳涵還表示，有一次要去洗手間時，聽到一名維吾爾族婦女以帶有維吾爾腔的中文大喊：「我不要回中國，我要回土耳其」，因此也才發現中國政府也會在杜拜抓有恐怖主義傾向的中國籍維吾爾人。然而，所謂「有恐怖主義傾向的中國籍維吾爾人」事實上並沒有任何恐怖主義傾向，他們僅舉行伊斯蘭教的朝拜儀式，就被中國政府認定危害國家安全。

報導說，倘若吳涵的指控為真，這將是目前唯一已知的中國政府在海外設置的「黑牢」，反映中國將觸角伸進國際社會的趨勢。台灣 中央研究院法學助理教授陳玉潔表示，隨著國力增強，中國政府開始在世界各地，以各種合法、非法的手段抓捕他們想要的人，前者包含與他國簽署引渡條約或司法互助協議，後者可能就像吳涵的例子，直接扣人。

陳玉潔說：「中國政府近幾年來開始伸手進入國際社會的各個角落，這個趨勢相當明顯。」

不過，吳涵的指控遭到中國及杜拜政府否認。中國外交部發言人華春瑩16日簡短回應：「那人說的不是事實。」杜拜新聞局更發出聲明，指出「杜拜政府不可能不遵守相關法令就拘捕外國公民，更不可能容許外國政府在境內設置拘留機構。」