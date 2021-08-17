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中國留學生來美潮 機場排隊1公里 機票漲了5倍

特派記者賴錦宏／北京報導
大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備去美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取自第一財經微博）
大批中國留學生在上海浦東機場排隊準備去美國，上海浦東機場赴美航班登機報到櫃台，排起1000公尺長的隊伍。（取自第一財經微博）

中國媒體披露，美國開放留學生入境後，上海浦東機場出現排隊赴美的人潮，有的航班辦理登機的隊伍長達一公里。在機位供不應求下，中國赴美機票漲了四至五倍。

據第一財經報導，8月中下旬正好是赴美開學旺季。自8月1日起，美國也放開留學生赴美限制，持有F/M簽證的學生將不再受「赴美禁令」影響。

報導說，上海浦東機場現場聚集了不少送機的家屬。除了因疫情期間辦理報到手續需要繳交的資料變多外，正值開學季加上美國放寬放留學生入境規定，也是造成人潮的原因。

甚至有些留學生從上午9時左右開始排隊等待報到，直到下午1時左右才拿到登機證。

報導指出，目前赴美留學辦理登機牌時，除了出示機票行程單和護照簽證，還需要中、英文核酸檢測報告、在美國的住址和聯繫人資訊，以及進出境的旅行體檢報告、健康聲明書、開學時間證明等。此外，由於南京機場本土疫情暴發後關閉，也是造成上海浦東機場大排長龍的原因之一。

赴美需求因美國開學在即突然激增，目前中美航班運力依然受限，在整個中美航線上每周只有不到20班直飛航班。

美國達美航空中國區總裁黃康透露，這段時間確實是中美航線的高峰期。從暑期開始，中美航線的客座率就在逐步提升。

由於中國赴美人員眾多，航班稀少，10萬元人民幣的票價重現。（取材自第一財經微博）
由於中國赴美人員眾多，航班稀少，10萬元人民幣的票價重現。（取材自第一財經微博）

中美航線供不應求也帶來票價的飛漲。7月從中國經香港轉機去美國的機票，經濟艙還能買到人民幣5000至8000元（約772至1236美元）的機票，商務艙1萬6000元（約2471美元）左右；進入8月，經濟艙機票已漲到人民幣2至3萬元（約3089至4633美元），商務艙更是達到7至10萬元（約1萬811至1萬5445美元）。

不過，黃康認為，目前中美航線爆發是短期高峰，因旅遊和商務簽證還未放開，隔離政策影響國際出行意願，「真正復甦預計要到明年」。

美國 航線 中國

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