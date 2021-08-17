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31年來首見 美GDP成長將連5季勝中國

編譯林育正／綜合16日電
美國經濟第二季成長率比中國快。(路透)
美國經濟第二季成長率比中國快。(路透)

今年的經濟復甦競賽中國美國互有領先，第二季美國的國民生產總值(GDP)較去年同期成長12.2%，勝過中國的7.9%；穆迪分析(Moody's Analytics)更預測，美國GDP成長將連續五季優於中國；這將是至少自1990年以來，美國第一次在連續一段時間中的成長勝過中國。

從經濟復甦趨勢來看，便可窺見兩國應對新冠疫情的不同方式；疫情初期中國採取封城，去年第一季GDP與前一年同期相比減少6.7%，但同時美國的GDP卻小幅成長。

但中國對疫情的積極因應，讓隨後的成長超越美國；儘管美國經濟的復甦費時較長，卻更多投入更多資源。疫苗、經濟振興方案以及接近零利率，反使美國GDP成長超前。兩國後續對Delta變種病毒的因應，或將再次影響未來的經濟走勢。

受惠政府紓困，美國家庭儲蓄上看2兆6000億元，幾乎是中國的七倍；穆迪分析也預測，自2021年第二季開始，美國GDP成長將連續五季優於中國；凱投宏觀(Capital Economics)和牛津經濟(Oxford Economics)也持類似觀點，認為將維持三季。

不過銘基亞洲(Matthews Asia)的投資策略師羅斯曼(Andy Rothman)認為，美國經濟暫時超車，只是中國成為世界最大經濟體前的短暫變化；他以職業棒球比喻說，「這就像華盛頓國民隊拿下五連勝，就讓你非常開心，但戰績還是敗多於勝。」

中國自1970年代經濟開放以來，與美國的GDP差距不斷縮小；牛津經濟預測，中國將在2030年成為世界第一大經濟體，穆迪分析的預測則落在2038年。

成為世界最大經濟體關乎的不只有話語權，更將在全球商業和消費者趨勢擁有龐大影響力，也意味有更多資源挹注於科技發展和海外。

中國經濟暫時落後美國，也顯示北京當局必須面對的問題，包括私營部門遭受打擊，政府負債累累以及老化的人；。中國勞動人口在2014年達到高峰，隨近年持續萎縮。

凱投宏觀就預測，中國的GDP成長在2030年以前將降至2%，與美國長期成長率相去不遠，但美國也面臨政治分裂與生產力成長緩慢等問題。

美國 中國 疫情

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