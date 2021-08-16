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華爾街日報：Fed官員考慮明年中之前結束QE措施

影／阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

這20年來 美國為阿富汗戰爭付出多少成本？

編譯陳律安／綜合外電
美國的阿富汗戰爭打了近20年，是美國打過最久的戰爭，圖為手持火箭筒的神學士士兵。路透
美國的阿富汗戰爭打了近20年，是美國打過最久的戰爭，圖為手持火箭筒的神學士士兵。路透

美國阿富汗戰爭打了近20年，是美國打過最久的戰爭。由於美國借錢籌措大部分的戰爭款項，好幾個世代的美國人都將承受這場戰爭帶來的財務負擔。

美軍原本預定8月31日前從阿富汗撤軍，但在那之前，神學士的兵力已席捲阿富汗全境。哈佛大學和布朗大學的估算顯示，美國在阿富汗戰爭付出相當高昂的成本。

阿富汗戰爭是美國打過最久的戰爭，美國約四分之一的人口，是在凱達組織領袖2001年對美國發動恐怖攻擊、並窩藏於阿富汗之後出生。

為了支付阿富汗戰爭和伊拉克戰爭的資金，美國截至2020年止估計已為這兩場戰事的直接成本舉債2兆美元，在2050年前，利息成本估計上看6.5兆美元。

美國為照顧參與阿富汗戰爭和伊拉克戰爭約400萬名退役軍人，所承諾付出的醫療照護、殘障、喪葬等相關成本，高達逾2兆美元，這些成本將在2048年後達到高峰。

除了財務成本外，阿富汗戰役也帶來人員傷亡，截至今年4月，共有2,448名美國官兵在阿富汗喪生，阿富汗政府軍警則共有6.6萬人喪生，其他盟國聯軍也有1,144人死亡。神學士和敵對勢力則有約5.1萬人戰死。阿富汗平民的死亡人數約4.7萬人。

阿富汗 美國 神學士

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