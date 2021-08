神學士重掌阿富汗 凸顯美國20年駐軍、投資以誤判收場

美國自阿富汗撤軍,神學士武裝組織尋速奪回政權。 美聯社

美國總統拜登下令美軍撤出阿富汗 時,有人質疑阿富汗戰爭可能與越戰一樣,寫下不光彩句點;當時,拜登對這種推測非常不滿,宣稱「不會出現有人從屋頂倉皇撤離的情況」。

言猶在耳,美國駐軍決定撤離後,神學士 以驚人的速度奪回阿富汗政權;美國派遣部隊重返阿富汗,趕在神學士封鎖前,撤離美國公民 及盟友;美軍15日在喀布爾摧毀大量儲存機密資料的硬碟,與1975年美國陸戰隊在西貢美國大使館屋頂燒毀敏感文件的做法如出一轍。

過去20年來,美國試圖把阿富汗改造成安全、親西方的民主國家,並付出沉重代價;這段期間約有2,500名美國人在阿富汗喪生,約15萬名阿富汗人死亡。但神學士攻入喀布爾,證明美國在阿富汗問題的誤判。

美國駐軍阿富汗20年,並耗費數兆美元建立阿富汗軍事和民間機構;然而,美國歷屆政府的戰略,都在無意間助長叛軍活動,不僅錯過談判契機,最終只能與神學士和解,阿富汗政府無力回天。

這段期間,美國低估地方軍閥掌權的損害,也對掏空政府機構的貪腐現象視而不見。美國高估了阿富汗軍隊保衛國家的能力,在最後階段,對於神學士取得完全勝利的企圖,美國談判人員的判斷也有誤。

2011年911恐攻事件後,美國對庇護蓋達組織(Al-Qaeda)首腦賓拉登(Osama bin Laden)的阿富汗發動反恐戰爭,推翻神學士政權;然而,當時的美國總統小布希(George W. Bush)錯失良機,並未與神學士達成和平協議,也未來該組織參與阿富汗的重建。小布希隨後把注意力轉向伊拉克,忽略對阿富汗的關注和相關資源分配。

由於神學士被排除在國家未來發展之外,這個組織轉為叛亂組織,且在之後幾年再次壯大,把美國拖入戰爭泥淖。2007年,美國在阿富汗駐軍約25,000人;2009年,時任總統的歐巴馬(Barack Obama)下令增兵,使美國駐阿富汗的軍隊超過10萬人。

神學士問題研究專家、海外發展研究所(Overseas Development Institute)的武裝團體研究中心(Centre for the Study of Armed Groups)聯合主任賈克森(Ashley Jackson)表示,即使如此,當時神學士還未成氣候,且可能願意透過談判來實現和平。

賈克森指出:「(美方的)錯誤在於,未在十年前與神學士談判,當時他們的要求比較容易應對。」

歐巴馬在2014年下令減少駐軍,把作戰主導權移交給阿富汗部隊,但並未先獲得神學士方面的有意義讓步。神學士在許多地區開始建立影子政府,宣揚權力最終會回到平民手中;民眾雖然畏懼神學士,但也對喀布爾政府的腐敗感到不滿。

2016年,美國在巴基斯坦發動空襲,炸死神學士領導人曼蘇爾(Mullah Akhtar Mansour)。曼蘇爾是一名商人,是神學士高層中的務實派,也有意展開和平談判。分析師表示:「殺死曼蘇爾是個很大的錯誤,當時他已釋出有意談判的信號。」

美國總統川普政府在卡達進行的談判中,並未邀請喀布爾政府參加,這導致阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)失去了美軍支持的重大籌碼。之後的幾個月裡,神學士與阿富汗政府的代表進行會晤,但不曾為實現和平做出實際讓步,僅表示希望在阿富汗建立一個伊斯蘭國家。美軍指揮官表示,當時他們已向官員警告,神學士只是在拖延時間保住戰果。

賈克森表示,美國「從未投入阿富汗的和平進程,然後拿掉了所有支持阿富汗政府的籌碼;以結束衝突來說,這種做法很拙劣。」

最終,隨著美國撤軍,美國之前犯的錯誤、和喀布爾政府的弱點也徹底暴露。