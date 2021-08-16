我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

波洛西堅持「基建案綁3.5兆預算」 黨內中間派反對

神學士重掌阿富汗 凸顯美國20年駐軍、投資以誤判收場

編譯林奕榮／綜合外電
美國自阿富汗撤軍，神學士武裝組織尋速奪回政權。 美聯社
美國自阿富汗撤軍，神學士武裝組織尋速奪回政權。 美聯社

美國總統拜登下令美軍撤出阿富汗時，有人質疑阿富汗戰爭可能與越戰一樣，寫下不光彩句點；當時，拜登對這種推測非常不滿，宣稱「不會出現有人從屋頂倉皇撤離的情況」。

言猶在耳，美國駐軍決定撤離後，神學士以驚人的速度奪回阿富汗政權；美國派遣部隊重返阿富汗，趕在神學士封鎖前，撤離美國公民及盟友；美軍15日在喀布爾摧毀大量儲存機密資料的硬碟，與1975年美國陸戰隊在西貢美國大使館屋頂燒毀敏感文件的做法如出一轍。

過去20年來，美國試圖把阿富汗改造成安全、親西方的民主國家，並付出沉重代價；這段期間約有2,500名美國人在阿富汗喪生，約15萬名阿富汗人死亡。但神學士攻入喀布爾，證明美國在阿富汗問題的誤判。

美國駐軍阿富汗20年，並耗費數兆美元建立阿富汗軍事和民間機構；然而，美國歷屆政府的戰略，都在無意間助長叛軍活動，不僅錯過談判契機，最終只能與神學士和解，阿富汗政府無力回天。

這段期間，美國低估地方軍閥掌權的損害，也對掏空政府機構的貪腐現象視而不見。美國高估了阿富汗軍隊保衛國家的能力，在最後階段，對於神學士取得完全勝利的企圖，美國談判人員的判斷也有誤。

2011年911恐攻事件後，美國對庇護蓋達組織（Al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）的阿富汗發動反恐戰爭，推翻神學士政權；然而，當時的美國總統小布希（George W. Bush）錯失良機，並未與神學士達成和平協議，也未來該組織參與阿富汗的重建。小布希隨後把注意力轉向伊拉克，忽略對阿富汗的關注和相關資源分配。

由於神學士被排除在國家未來發展之外，這個組織轉為叛亂組織，且在之後幾年再次壯大，把美國拖入戰爭泥淖。2007年，美國在阿富汗駐軍約25,000人；2009年，時任總統的歐巴馬（Barack Obama）下令增兵，使美國駐阿富汗的軍隊超過10萬人。

神學士問題研究專家、海外發展研究所（Overseas Development Institute）的武裝團體研究中心（Centre for the Study of Armed Groups）聯合主任賈克森（Ashley Jackson）表示，即使如此，當時神學士還未成氣候，且可能願意透過談判來實現和平。

賈克森指出：「（美方的）錯誤在於，未在十年前與神學士談判，當時他們的要求比較容易應對。」

歐巴馬在2014年下令減少駐軍，把作戰主導權移交給阿富汗部隊，但並未先獲得神學士方面的有意義讓步。神學士在許多地區開始建立影子政府，宣揚權力最終會回到平民手中；民眾雖然畏懼神學士，但也對喀布爾政府的腐敗感到不滿。

2016年，美國在巴基斯坦發動空襲，炸死神學士領導人曼蘇爾（Mullah Akhtar Mansour）。曼蘇爾是一名商人，是神學士高層中的務實派，也有意展開和平談判。分析師表示：「殺死曼蘇爾是個很大的錯誤，當時他已釋出有意談判的信號。」

美國總統川普政府在卡達進行的談判中，並未邀請喀布爾政府參加，這導致阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）失去了美軍支持的重大籌碼。之後的幾個月裡，神學士與阿富汗政府的代表進行會晤，但不曾為實現和平做出實際讓步，僅表示希望在阿富汗建立一個伊斯蘭國家。美軍指揮官表示，當時他們已向官員警告，神學士只是在拖延時間保住戰果。

賈克森表示，美國「從未投入阿富汗的和平進程，然後拿掉了所有支持阿富汗政府的籌碼；以結束衝突來說，這種做法很拙劣。」

最終，隨著美國撤軍，美國之前犯的錯誤、和喀布爾政府的弱點也徹底暴露。

美國公民 阿富汗 神學士

上一則

影／阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

延伸閱讀

拜登政府從阿富汗狼狽撤離 海內外都挨批

拜登政府從阿富汗狼狽撤離 海內外都挨批
美國情報失準 原以為撤軍後「6個月」阿富汗才會失守

美國情報失準 原以為撤軍後「6個月」阿富汗才會失守
黑白集／阿富汗震撼 蔡政府還沉溺美台甜蜜

黑白集／阿富汗震撼 蔡政府還沉溺美台甜蜜
阿富汗記者：後悔信任美國 信仰美價值卻遭背叛

阿富汗記者：後悔信任美國 信仰美價值卻遭背叛

熱門新聞

阿富汗總統甘尼。路透

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

2021-08-14 09:00
圖為紐約市民在自然歷史博物館內接種疫苗。(美聯社)

CDC最新數據：完成接種 99.99%不會染疫住院、病歿

2021-08-10 02:30
英國每日郵報11日獨家披露，美國總統拜登次子杭特（右）宣稱俄羅斯人偷走他一台存滿性愛影像的筆電，也擔心自己會因此被勒索。路透

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

2021-08-12 08:38
神學士武裝分子15日在賈拉拉巴德(Jalalabad)。（Getty Images）

神學士已在喀布爾門外 領袖下令「不要進城」

2021-08-15 04:38
神學士攻下喀布爾北方200公里的巴格蘭省省會普勒胡姆，當地居民上前打量神學士戰士。（Getty Images）

神學士神速攻城掠地 美誤判 盟邦震驚

2021-08-12 14:28
中國駐美大使秦剛（右）12日到美國國務院拜會副國務卿薛曼（左）。取自薛曼推特

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

2021-08-12 17:14

超人氣

更多 >
為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕

為免強制隔離 亞裔父子持假疫苗卡赴夏威夷被捕
中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能

中國31歲企業家車禍身亡 使用蔚來汽車自駕功能
尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷

尼加拉瀑布觀光巴士翻車 57人輕重傷
收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

收容阿富汗難民「毫不猶豫」 這兩國同意美國請託

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克

傳帶兩名親信離境 阿富汗總統流亡塔吉克