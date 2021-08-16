神學士重掌阿富汗 凸顯美國20年駐軍、投資以誤判收場

美國自阿富汗撤軍，神學士武裝組織尋速奪回政權。 美聯社

美國總統拜登下令美軍撤出阿富汗 時，有人質疑阿富汗戰爭可能與越戰一樣，寫下不光彩句點；當時，拜登對這種推測非常不滿，宣稱「不會出現有人從屋頂倉皇撤離的情況」。

言猶在耳，美國駐軍決定撤離後，神學士 以驚人的速度奪回阿富汗政權；美國派遣部隊重返阿富汗，趕在神學士封鎖前，撤離美國公民 及盟友；美軍15日在喀布爾摧毀大量儲存機密資料的硬碟，與1975年美國陸戰隊在西貢美國大使館屋頂燒毀敏感文件的做法如出一轍。

過去20年來，美國試圖把阿富汗改造成安全、親西方的民主國家，並付出沉重代價；這段期間約有2,500名美國人在阿富汗喪生，約15萬名阿富汗人死亡。但神學士攻入喀布爾，證明美國在阿富汗問題的誤判。

美國駐軍阿富汗20年，並耗費數兆美元建立阿富汗軍事和民間機構；然而，美國歷屆政府的戰略，都在無意間助長叛軍活動，不僅錯過談判契機，最終只能與神學士和解，阿富汗政府無力回天。

這段期間，美國低估地方軍閥掌權的損害，也對掏空政府機構的貪腐現象視而不見。美國高估了阿富汗軍隊保衛國家的能力，在最後階段，對於神學士取得完全勝利的企圖，美國談判人員的判斷也有誤。

2011年911恐攻事件後，美國對庇護蓋達組織（Al-Qaeda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）的阿富汗發動反恐戰爭，推翻神學士政權；然而，當時的美國總統小布希（George W. Bush）錯失良機，並未與神學士達成和平協議，也未來該組織參與阿富汗的重建。小布希隨後把注意力轉向伊拉克，忽略對阿富汗的關注和相關資源分配。

由於神學士被排除在國家未來發展之外，這個組織轉為叛亂組織，且在之後幾年再次壯大，把美國拖入戰爭泥淖。2007年，美國在阿富汗駐軍約25,000人；2009年，時任總統的歐巴馬（Barack Obama）下令增兵，使美國駐阿富汗的軍隊超過10萬人。

神學士問題研究專家、海外發展研究所（Overseas Development Institute）的武裝團體研究中心（Centre for the Study of Armed Groups）聯合主任賈克森（Ashley Jackson）表示，即使如此，當時神學士還未成氣候，且可能願意透過談判來實現和平。

賈克森指出：「（美方的）錯誤在於，未在十年前與神學士談判，當時他們的要求比較容易應對。」

歐巴馬在2014年下令減少駐軍，把作戰主導權移交給阿富汗部隊，但並未先獲得神學士方面的有意義讓步。神學士在許多地區開始建立影子政府，宣揚權力最終會回到平民手中；民眾雖然畏懼神學士，但也對喀布爾政府的腐敗感到不滿。

2016年，美國在巴基斯坦發動空襲，炸死神學士領導人曼蘇爾（Mullah Akhtar Mansour）。曼蘇爾是一名商人，是神學士高層中的務實派，也有意展開和平談判。分析師表示：「殺死曼蘇爾是個很大的錯誤，當時他已釋出有意談判的信號。」

美國總統川普政府在卡達進行的談判中，並未邀請喀布爾政府參加，這導致阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）失去了美軍支持的重大籌碼。之後的幾個月裡，神學士與阿富汗政府的代表進行會晤，但不曾為實現和平做出實際讓步，僅表示希望在阿富汗建立一個伊斯蘭國家。美軍指揮官表示，當時他們已向官員警告，神學士只是在拖延時間保住戰果。

賈克森表示，美國「從未投入阿富汗的和平進程，然後拿掉了所有支持阿富汗政府的籌碼；以結束衝突來說，這種做法很拙劣。」

最終，隨著美國撤軍，美國之前犯的錯誤、和喀布爾政府的弱點也徹底暴露。