未來兩周將決定是否施打補強針 長者高風險群優先

NIH表示不久做出如何施疫苗補強針的決定。圖為佛州去年12月底第一批接受疫苗的年長者，不久將再優先接種補強針。(Getty Images)

國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)15日表示，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)日前核准長者及免疫功能不全者優先接種新冠補強針，未來兩周將決定是否讓高風險群體最快在秋季接種補強針；柯林斯同時指出，受新冠Delta變種病毒 迅速擴散影響，美國很快就會看到單日新增逾20萬例確診的情況，尤其是在未接種疫苗 的群體之間。

柯林斯15日接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問時表示，聯邦健康官員「幾乎每天」觀察美國確診數據，但還沒有做出相關決定，因為目前病例顯示已接種疫苗者仍受到高度防護，感染新冠病毒乃至Delta變種病毒的風險低。

NIH院長柯林斯表示表示不久做出如何施疫苗補強針的決定。(美聯社)

他坦言，外界關切兩劑式的輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)或單劑的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗效力會在「幾個月」後減弱，加上Delta變種病毒難以應付，兩項因素綜合起來顯示我們可能需要補強針，「可能讓健康照護人員、養老院居民優先接種，循序漸進」，接著讓老人接種。

柯林斯表示，Delta變種病毒7月起猛烈擴散，「未來兩周」的確診數據有助當局做決定；另有健康官員表示，已準備好盡快推動補強針接種計畫。

莫德納總裁霍奇(Stephen Hoge)日前表示，已接種疫苗的對象在半年內出現突破式感染令人訝異，即使症狀不至於威脅生命安全，「我認為，我們需要補強疫苗度過冬季」。

FDA上周表示，免疫系統脆弱者可額外接種輝瑞或莫德納疫苗，以增強應對Delta變種病毒的保護力。

公衛專家考慮儘快提供疫苗補強針，年長者與醫務第一線人員優先。圖為在伊利諾州芝加哥市CVS藥房疫苗接種站。(美聯社)

NIH院長預測 未來單日確診恐突破20萬例

另外，柯林斯表示，美國當前平均每日新增12萬9000例確診，較7月初增加700%，未來兩周可能增至20萬例，這是年初的慘況。

兒童染疫急增 逾400孩子病歿2000人住院

柯林斯擔心兒童染疫情 況增加，「小兒科確診病患增加，包括未接種者和突破式病例；這讓人非常擔憂，人們仍舊認為孩子不會染疫，但疫情以來已有400多名兒童病歿，現有2000名兒童住院，多人重症，部分未滿四歲。」

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)說：「若數據結果顯示，我們需讓養老院居民或長者接種補強針，我們絕對會很快準備好。」

佛奇15日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說：「我們會持續讓更多人接種疫苗，即便是在相對多居民接種疫苗的州，必須要讓大多數人接種疫苗。」

CDC最新數據顯示，90.9%的65歲以上長者至少打一劑疫苗，新一波疫情恐衝擊年輕人。

CNN分析CDC數據顯示，過去一個月來的30歲以下染疫住院率增加近300%，為疫情以來最高。