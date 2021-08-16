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假疫苗接種卡氾濫 還有從中國來的…舒默呼籲加強取締

編譯柯立偉／綜合15日電
加州北區聯邦區域法院截獲的兩張假疫苗接種卡，乍看之下跟真的沒什麼區別。(美聯社)
加州北區聯邦區域法院截獲的兩張假疫苗接種卡，乍看之下跟真的沒什麼區別。(美聯社)

自從上周美聯社報導假疫苗接種卡氾濫後，此一消息引起全國廣泛關注，參院多數黨領袖聯邦參議員舒默(Chuck Schumer，紐約州)15日呼籲聯邦執法部門，必須加強取締假接種卡，打擊一切線上或實體的接種紀錄不法買賣。

隨著新學年開始，教育機構紛紛恢復實體授課，許多大專院校要求學生必須出示疫苗接種紀錄才能返校；生活中也有部分店家開始要求顧客需出示接種紀錄才能入店。然而卻有許多不願意接種疫苗的民眾，寧願花錢在網路上購買不實疫苗接種紀錄，也不願去藥局接種一劑免費的疫苗，因而催生廣大的不法市場。

舒默表示，希望海關與邊境保護局(CBP)能夠與聯邦調查局(FBI)和衛生部合作，共同打擊不法自海外進口的假接種卡，並且須教育民眾，買賣、製造、使用假接種卡皆屬聯邦層級的犯罪行為。舒默並呼籲司法部，將這類型的犯罪行為列為第一要務，加強查緝。

事實上，FBI與衛生部早已在今年3月時發布過共同聲明，呼籲民眾不要製作、購買或販售任何偽造的疫苗接種紀錄。除了有詐欺的問題外，未經授權而使用聯邦政府的鋼印屬聯邦刑事犯罪，除相應罰金外，最高更可處五年有期徒刑。

教堂山北卡羅來納大學(UNC)法學院教授威爾遜(Erika K. Wilson)說：「假接種卡上印製的CDC鋼印是偽造的，因此這種未經授權使用的行為，不論是製造、買賣或使用，都構成聯邦犯罪。」

今年以來，聯邦政府在打擊假疫苗接種卡的執法上頗有成效，已查獲數千起類似案件。CBP上周才在田納西州的孟菲斯(Memphis)截獲從中國深圳運往紐奧良(New Orleans)的大量偽造疫苗接種卡。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

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