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美企業徵才 多間要求接種疫苗才錄取

編譯柯立偉／綜合15日電
隨著Delta變種病毒肆虐全美，已有愈來愈多的企業在招工條件上明示或暗示職位申請人須接種疫苗。（路透）
隨著Delta變種病毒肆虐全美，已有愈來愈多的企業在招工條件上明示或暗示職位申請人須接種疫苗。（路透）

今年年初起疫苗逐漸普及，新冠疫情得到明顯控制，各行各業似乎也漸有復甦跡象，重新招工；但隨著Delta變種病毒肆虐全美，疫情發展急轉直下，勞動市場的需求目前雖未見波及，但已有愈來愈多的企業在招工條件上明示或暗示職位申請人須接種疫苗。

求職網站Indeed經濟學者伊莉莎白．康克爾(AnnElizabeth Konkel)表示，根據該公司統計，8月第一周時，每100萬個徵才的企業中約有1200家要求接種疫苗證明，此一數字乍看下很低，但比起2月時的百萬分之50和7月的百萬分之600，是很明顯的成長。

此外，多數要求求職者接種疫苗的公司不會在招聘條件上明白揭示「未打疫苗者不予錄取」，而是用各種迂迴的方式，婉轉表達該公司的疫苗政策。

至於求職者方面，康克爾指出目前沒有統計有多少求職者會刻意尋找「沒有強制接種疫苗」政策的公司。但根據華爾街日報報導，確實有部分死硬派民眾在求職時會把這樣的意識形態帶入，奉行「有疫苗就沒有我」的信念。科羅拉多州一名曾在保全公司任職的37歲男子傑金斯(Steven Jekins)就表示，他之所以離開上一份工作，就是因為口罩的問題與主管衝突。

傑金斯指出，他自己從新冠肺炎當中痊癒後，就獲得了天然免疫力，因此不須打疫苗也不須戴口罩，同時並指控現在的勞動市場「像娘炮一樣沒種」。他說：「既然你打了疫苗就不會染疫，那我打沒打就跟你無關了。」

但傑金斯的論點顯然不為各大企業所認同，從聯邦政府及美軍等公務機關，到像麥當勞、沃爾瑪超市(Wallmart)、聯合航空(United Airlines)等民營公司，不只強制未來新進人員必須接種，也強制現職員工須在期限內施打疫苗，如沃爾瑪超市日前就宣布，所有辦公室職員均適用該公司的強制接種政策。

疫苗 疫情 口罩

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