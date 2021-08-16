住院、感染率提升 前CDC主任：現在有疫苗 不會再封城

美國已經讓大多高風險族群完成接種，圖為一名婦女在佛州接種疫苗。（路透）

前聯邦疾病防治中心 (CDC)代理主任貝瑟(Richard Besser)15日向媒體表示，他認為最近的新冠肺炎疫情 惡化程度將不會再導致全國性的大規模封城，但他坦承學校除外。

貝瑟15日接受美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)主持人卡爾(Jonathan Karl)訪問時說道：「依照我們現在面臨的疫情挑戰來看，住院率和感染率確實都在提升，但你覺得最糟會到什麼地步？難道我們又要讓商家停業、關閉餐廳、然後整個經濟不得不停擺？會到這麼糟糕嗎？我覺得不會。」

貝瑟曾在2009年暫時代理CDC局長，同時也是現任「羅伯塢強生基金會」(Robert Wood Johnson Foundation)主席暨執行長，他說：「但是我們有可能會看到幾所學校的確診人數增加兒導致關閉，當然也會有更多建議大家戴口罩的聲音。」

貝瑟繼續說：「我這麼說的原因是因為狀況已經和先前有所不同，我們現在有疫苗 ，而且我們已經讓大多高風險族群完成接種，例如年長者、患有先天或慢性病者、還有前線的醫療人員等等，這部份我們做得很好。」

「不會看到一年前情況」

最後貝瑟強調政府必須「全力以赴，讓未接種疫苗者盡快接種」，他說：「這是最重要的，不過我們不會再看到像一年前那樣的狀況了。」

新冠疫苗釋出後，隨著接種人數持續增加疫情曾一度趨緩，公衛官員們也為此抱持樂觀的態度；然而，自從Delta變種病毒株快速蔓延以來，當局發現確診比率又大幅提升，且多半都是未接種疫苗者，又再次使疫情的控制面臨挑戰。

對此國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)15日也表示，倘若未來幾周的平均單日確診量達到20萬例以上，他也不會感到太意外。

來源：ABC News