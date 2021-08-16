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住院、感染率提升 前CDC主任：現在有疫苗 不會再封城

編譯林梅婕／綜合15日電
美國已經讓大多高風險族群完成接種，圖為一名婦女在佛州接種疫苗。（路透）
美國已經讓大多高風險族群完成接種，圖為一名婦女在佛州接種疫苗。（路透）

聯邦疾病防治中心(CDC)代理主任貝瑟(Richard Besser)15日向媒體表示，他認為最近的新冠肺炎疫情惡化程度將不會再導致全國性的大規模封城，但他坦承學校除外。

貝瑟15日接受美國廣播公司(ABC)節目「本周」(This Week)主持人卡爾(Jonathan Karl)訪問時說道：「依照我們現在面臨的疫情挑戰來看，住院率和感染率確實都在提升，但你覺得最糟會到什麼地步？難道我們又要讓商家停業、關閉餐廳、然後整個經濟不得不停擺？會到這麼糟糕嗎？我覺得不會。」

貝瑟曾在2009年暫時代理CDC局長，同時也是現任「羅伯塢強生基金會」(Robert Wood Johnson Foundation)主席暨執行長，他說：「但是我們有可能會看到幾所學校的確診人數增加兒導致關閉，當然也會有更多建議大家戴口罩的聲音。」

貝瑟繼續說：「我這麼說的原因是因為狀況已經和先前有所不同，我們現在有疫苗，而且我們已經讓大多高風險族群完成接種，例如年長者、患有先天或慢性病者、還有前線的醫療人員等等，這部份我們做得很好。」

「不會看到一年前情況」

最後貝瑟強調政府必須「全力以赴，讓未接種疫苗者盡快接種」，他說：「這是最重要的，不過我們不會再看到像一年前那樣的狀況了。」

新冠疫苗釋出後，隨著接種人數持續增加疫情曾一度趨緩，公衛官員們也為此抱持樂觀的態度；然而，自從Delta變種病毒株快速蔓延以來，當局發現確診比率又大幅提升，且多半都是未接種疫苗者，又再次使疫情的控制面臨挑戰。

對此國家衛生研究院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)15日也表示，倘若未來幾周的平均單日確診量達到20萬例以上，他也不會感到太意外。

來源：ABC News

疫情 疫苗 聯邦疾病防治中心

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