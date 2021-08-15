彭博：變種病毒拉高門檻 全球恐永遠無法實現群體免疫

Delta病毒等新型變種病毒，不僅傳染力更強，也讓疫苗的保護力下降，進而提高群體免疫的門檻，至幾乎不可能達成的水準。美聯社

去年新冠肺炎疫情 爆發時，各國政府都在宣揚達成「群體免疫」的理想，也就是當夠多的人對新冠病毒產生保護力，疫情可望不再迅速擴散。但彭博資訊指出，這個理想如今看來這只是個幻想，因為實現群體免疫的門檻已提高至幾乎不可能達成的水準。

彭博資訊報導，去年疫情剛爆發時的想法是，若有很高比率的人口（可能60%-70%）接種新冠疫苗 、或因先前染疫而產生抵抗力，疫情將緩和。然而，Delta病毒等新型變種病毒 不僅傳染力更強，也讓新冠疫苗的保護力下降，進而提高群體免疫的門檻，至幾乎不可能達成的高度。

美國傳染病學會本月估計，Delta病毒已推升群體免疫門檻至人口比率的80%以上，可能要接近90%。過去一年來，佛奇等公衛官員已不斷拉高達成該門檻的人數目標，因而引起爭議。與此同時，部分民眾還不想打疫苗，加上供應問題，使多數國家現在連接近專家最初所訂出的人數門檻，都辦不到。

梅約醫學中心旗下的疫苗研究集團主管波蘭（Greg Poland）直言：「我們能達成群體免疫嗎？沒辦法，非常不可能。」他說，從定義來看，即便疫苗覆蓋率達到95%，也無法達成群體免疫，「這場更強傳染力且有免疫逃脫能力變種病毒的出現速度、和疫苗接種率之間的競賽，正打得難分難解」。

彭博也指出，專家認為，光靠在染疫後產生的免疫力，也解決不了問題，因為目前還不確定自然免疫能持續多久，以及能否有效對抗變種病毒。