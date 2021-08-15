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剩半個月…美在阿富汗又增兵 考驗拜登8.31撤軍承諾

編譯盧炯燊╱綜合14日電
車上插著旗帳的神學士部隊14日駕車在首都喀布爾以西的Herat省，遊行全市。(美聯社)
車上插著旗帳的神學士部隊14日駕車在首都喀布爾以西的Herat省，遊行全市。(美聯社)

美國在阿富汗全面撤軍的同時，拜登政府卻在最後一刻派遣5000名陸戰隊員到首都喀布爾，協助撤離美國大使館人員和美國公民，不但反映了神學士勢如破竹的作戰能力出乎意料，也說明美軍撤退的狼狽，引發拜登能否如期在8月31日完成撤軍的質疑。

儘管政府官員聲稱增派部隊僅限於協助空運大使館人員及與美軍合作的阿富汗人和盟國人員，並會在月底前完成，但若屆時神學士已占領首都喀布爾，甚至威脅到大使館，引發這5000名陸戰隊員否會繼續留在阿富汗的臆測。

按照拜登的計畫，原先駐在阿富汗的2500至3000名士兵，到現在已餘下不到1000人，到本月底只留下650人協助保護美國大使館及維持外交，同時還會保護喀布爾機場的飛機；可是拜登突然決定派遣5000兵員的做法，出現了新變數。

拜登一直以來堅持8月31日是美國結束長達20年戰爭的日期，但若期限過去，美軍仍然存在，會讓拜登非常尷尬，因為共和黨人早已批評撤軍是個錯誤決定，而且計畫不周。

五角大厦發言人柯比(John F. Kirby)沒有說明美軍是否繼續留在阿富汗的可能性，只強調以目前的情況分析，神學士陸續攻占多個省會，似是要狐立喀布爾；他重申拜登政府的說法，即阿富汗政府安全部隊與神學士相比，仍有明顯優勢。

然而實際情況是，緊急增派軍隊進入阿富汗，清楚證明華盛頓擔心阿富汗政府抵抗無力，喀布爾隨時易手。

哥倫比亞大學國際和公共事務教授比德爾(Stephen Biddle)指出，增派美軍只會進一步打擊阿富汗政府及安全部隊的士氣，同時也向外界發出信息︰喀布爾市陷落之快，美國已無法組織有序撤離大使館外交人員。

拜登政府已警告神學士，如果美國人撤離期間遇襲，又或大使館遭攻擊，美國將會作出回應，若是真的如此並與神學士交戰，右違背了全面撤軍的決定。

阿富汗 美國公民 拜登

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