美國撤軍 阿富汗迅速崩潰 對台警訊響起

歐洲和亞洲的許多人都指望拜登總統重新鞏固美國在國際事務扮演的角色，如今美國的退卻，勢將引發質疑。圖為遠眺美國駐喀布爾大使館。(美聯社)

阿富汗 的迅速崩潰，已引發人們對美國 信譽的質疑，川普時代製造的創傷更形加劇，「美國對盟友不可能無限支持」的想法也更加強化。分析人士指出，美國的猶豫，讓中國 和俄羅斯更高興，對當今世界一些身在棋局裡的國家如台灣、烏克蘭、菲律賓和印尼來說，感受勢必更加深刻。

紐約時報13日分析指出，在神學士閃電般向阿富汗推進、中國和俄羅斯試圖擴大自身影響力之際，歐洲和亞洲的許多人都指望拜登總統重新鞏固美國在國際事務扮演的角色；如今美國的退卻，勢將引發質疑。

法國國防分析師海斯柏格(François Heisbourg)表示，「現在，當拜登說：『美國回來了』時，很多人會說：『是啊，美國回家了』。從長遠來看，阿富汗的崩潰，讓『不能指望美國人』的觀點更根深蒂固了。」

海斯柏格表示，自歐巴馬總統以來，到川普總統任內，美國一直在退出海外軍事活動；「我們必須為美國不願再承受無限責任聯盟，做好準備。」

英國議會外交事務委員會主席圖根哈特 (Tom Tugendhat) 則指出：「1918年至1991年及之後，人人都知道可以依靠美國來捍衛自由世界，美國因此變得強大富有。但20年後，美國突然從阿富汗撤軍、浪擲大量與生命與努力，令各地盟友和潛在盟友懷疑，是否必須在民主和專制之間做選擇，也明白有些民主國家的力量不再持久。」

在亞洲，人們對美國撤軍和阿富汗政府即將垮台的看法，夾雜著無奈和惶恐。加州大學聖地亞哥分校21世紀中國中心主任謝淑麗(Susan L. Shirk)表示，「多數亞洲人對此已有考量，因為這其實是個漫長過程，而非突如其來。」

表達最多關切的國家是中國，中國與阿富汗短暫交界；在神學士統治下，阿富汗是新疆維吾爾極端分子的避風港。經常批評美國在全球各地滋事的中國警告說，美國倉促撤軍，可能會在整個地區造成不穩定。與此同時，中國外交部公開表態支持神學士，中國外長王毅7月28日在天津會晤神學士第二號人物、政治委員會巴拉達爾(Mullah Abdul Ghani Baradar)舉行了兩天會談。

然而，對美國盟友和其他國家來說，問題不盡然是美國「可信度」受損，而是美國能否貫徹承諾。前法國和聯合國外交官葛漢諾(Jean-Marie Guéhenno)表示，這世界彷彿成了一個更無政府主義、更難理解的地方；「在敘利亞外交失敗後，阿富汗的軍事崩潰將使西方國家更加向內看、更憤世嫉俗和傾向國族主義；因為他們覺得自己被一個無法控制、卻不斷侵擾的世界包圍。」

但葛漢諾也強調，「西方民主國家絕不能改為信奉『漠視他人困境』的論調。」

倫敦研究機構查塔姆研究所 (Chatham House) 主任尼布利特(Robin Niblett)表示，美國還有其他問題，歐洲希望華府在氣候變化、俄羅斯和中國等更重要問題上提供支持；「歐洲不會放棄在重要問題上相信盟友拜登，在這些方面，拜登正朝著正確的方向前進。」