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美耗費830億元協訓20年 阿富汗政府軍竟瞬間崩潰

編譯潘勛╱綜合日電
神學士民兵13日在甘尼市看守投降的大批政府軍。(美聯社)
神學士民兵13日在甘尼市看守投降的大批政府軍。(美聯社)

雖說神學士用兵神速，但帳面上有30萬人的阿富汗國防軍在美國斥巨資830億元、訓練20多年下，居然毫無抵抗力，幾乎是神學士一抵達，官兵就投降，目前狀況是只怕美軍還沒撤完，阿富汗軍隊就已繳械；紐約時報指出，最主要原因在阿富汗將帥貪腐無能，導致軍心渙散，認為當前政府不值得為其賣命。

面對神學士的迅速攻勢，阿富汗國防軍的反應是大部隊集體投降，15個以上城市守軍自潰，包括最重要的兩個省會堪達哈、赫拉特，以及14日淪陷的馬薩里沙利夫市；國防軍獻上美製直升機，價值千百萬美元的美式裝備被神學士當戰利品展示。

有幾個城市市部曾發生激烈戰鬥達數周，可碰到神學士攻破政府軍防線，接下來神學士就長驅直入，幾乎沒遇著抵抗。

阿國政府軍的崩潰跡象幾個月前便已出現；先是市郊的軍事哨所及警方派出所被神學士民兵包圍，糧餉彈藥俱皆耗盡；神學士向政府軍喊話，保證只要他們扔下槍械就准他們平安離開，慢慢的民兵控制的公路愈積愈多，接下來整個整市區地拿下。每個駐軍哨所被拿下，官兵傳出的抱怨幾乎都一樣：空軍不支援，己方彈盡糧絕。

阿富汗國防軍帳面上大約30萬人，但近幾日統計發現總數只有六分之一，虛報員額吃餉的問題極為明顯；不論是軍人還是警察，對政府高層的憎恨與日俱增。

美國官員對阿國部隊虛報員額的問題心知肚明，但卻睜隻眼閉隻眼，默許喀布爾高層的貪腐、鬼祟；西方國家本堅持要建設阿富汗國防軍為現代化軍隊，擁有複雜的後勤補給能力，結果證實沒有美國及北約盟友的支援，根本撐不下去。

美國宣布撤軍，神學士蠢蠢欲動時，阿富汗國防軍愈來愈認為，不值得為目前甘尼(Ashraf Ghani)總統的政府賣命；基層軍警在多次訪談中，不時透露絕望、想棄守的感覺。

上星期南方大城坎達哈的前線出現守軍無法防禦神學士的猛攻，歸根究柢，原因在部隊打仗幾周，一整支警方部隊居然只收到一紙箱濕漉漉的馬鈴薯當做每日口糧，一連幾天除洋芋以外別無他物，又飢又累之下，戰鬥力焉能不垮？

8月初戍守堪達哈前線的警官哈倫(Abdul Haleem)表示，「我軍是溺死於貪腐的。」他的部隊編制30人，實際只有15人，幾位同袍還待在前線，原因只在他們的村落已經淪陷；他指出，部隊配備的重機槍只那麼點兒彈藥，如何擊敗神學士？當晚哈倫的陣地被攻破，目前他跟同袍下落不明。

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