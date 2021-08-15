神學士攻城掠地 阿富汗總統首次公開談話 未提下台

戴著口罩的甘尼總統10日抵馬薩里沙利夫視察打氣，沒有想到馬城立即淪入神學士部隊之手。(美聯社)

在神學士 橫掃阿富汗 南部和西部、攻佔坎達哈(Kandahar)和赫拉特(Herat)等主要大城、奪走更多省會之後，阿富汗總統甘尼(Ashraf Ghani)14日首次公開發表談話表示，他將就團結全國、防止進一步流血，展開磋商；而他的首要任務是將集體投降的阿富汗安全部隊重新動員起來。

甘尼在社群媒體發布的影片，背景是阿富汗國旗；他表示，「基於歷史責任，我正努力不讓這場強加於阿富汗人民身上的戰爭，造成更多無辜者死亡、令20年成就喪失、公共機構被破壞和陷入長期不穩定。」

阿富汗政界人士對甘尼施壓要求他辭職的壓力愈來愈大，想由其他人來領導過渡政府，與神學士談判達成停火協議，防止襲擊阿國首都喀布爾。但甘尼沒有表明他打算這樣做，至少不會立即這麼做。

阿富汗談判代表、神學士、美國 和其他國家正在卡達(Qatar)的多哈(Doha)共同討論如何找到這場戰爭的政治解決之道；神學士的關鍵要求之一，就是撤換甘尼。

阿富汗分析家網絡(Afghan Analysts Network)資深研究員阿迪利(Ali Adili)表示，「甘尼的影片訊息製造了更多困惑；特別是神學士已逼近門口，喀布爾居民都認為這個城市勢必會成為下個目標，甘尼並未提供人民安心保證。」

阿富汗媒體報導，通往喀布爾南部的道路，在夜間發生猛烈空襲；據推測，這是美國開始執行撤離美國外交人員任務時，以空襲行動威懾神學士。

美國和其他西方大使館均敦促本國公民立即離開阿富汗，並大幅縮減人員及工作，外國使團相繼停止接受簽證申請，成千上萬擔憂神學士統治的阿富汗人則拼命設法離開；為確保空運安全，拜登總統13日派遣大約3000名美軍到喀布爾，14日又宣布增兵；當天喀布爾不時出現飛往機場的直升機。

美國政府承諾在整個撤軍過程和撤軍後，向阿富汗政府提供高度的外交、發展等援助及部分軍事支持；但據前官員和外交政策專家表示，今年夏天美軍快速縮編，剝奪了阿富汗軍隊戰鬥所需的關鍵空襲、維護和其他支持。

神學士征服一座座城市，並展示他們的悍馬車、大砲和美製無人機的場景，讓許多美國盟友不安；英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)對美國急於撤出阿富汗提出罕見批評，他對英國天空新聞網(Sky News)表示，多哈協議「是個爛協議，等於是在告訴並未獲勝的神學士，他們正在獲勝；整個國際社會恐將為此付出代價。」