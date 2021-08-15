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阿富汗政府軍不戰而降 北境失守 神學士逼近首都

編譯潘勛╱綜合14日電
13日進城的神學士部隊，興高采烈。(美聯社)
13日進城的神學士部隊，興高采烈。(美聯社)

神學士民兵14日攻下阿富汗北部重兵防守的馬薩里沙利夫市(Mazar-e-Sharif)，戍守當地的阿國國防軍率先投降，引發支持喀布爾政府的其他民兵部隊士氣瓦解，拱手讓出重鎮，巴爾赫省(Balkh)於是落入落入神學士手中；目前神學士部隊已進逼首都喀布爾市，距離僅七哩之遙。

神學士民兵13日在甘尼市看守投降的大批政府軍。(美聯社)
神學士民兵13日在甘尼市看守投降的大批政府軍。(美聯社)

美聯社報導，馬薩里沙利夫是阿富汗第四大城，政府軍及兩支兵力強勁的前軍閥部隊本矢言要捍衛當地；巴爾省選出的國會議員艾伯拉辛札達(Abas Ebrahimzada)指出，先投降的是政府軍，引發其他部隊戰意全消，拱手把城市讓給興兵來犯的神學士。

馬薩里沙利夫及巴爾赫省淪陷之後，阿富汗北境全落入神學士手中，西方國家支持的喀布爾政府控制區只剩中部及東部。

兵敗如山倒 前軍閥：遭算計

艾伯拉辛札達指出，兩位前軍閥將領多斯騰(Abdul Rashid Dostum)及努爾(Ata Mohammad Noor)本各擁數千戰士，但現已逃離巴爾赫省，目前行蹤不明。

努爾在臉書貼文指出，自己會在馬薩里沙利夫吃敗仗，是遭人算計，得歸咎於政府軍；他們把武器等裝備繳交給神學士；努爾沒挑明誰在幕後策動陰謀，也沒說明兵敗細節，只說自己與多斯騰「人在安全地方」。

神學士民兵近幾日進展很大，包括攻下全國第二、第三大城的赫拉特及堪達哈，目前阿富汗34省當中已掌控約24省，西方撐腰的喀布爾政府只零星保有中部及東部幾個省及首都。

神學士兵鋒 距首都僅僅7哩

神學士14日攻下喀布爾市以南洛迦省(Logar)全境；洛迦省國會議員荷妲‧阿瑪迪(Hoda Ahmadi)指出，當地官員已遭神學士拘捕，目前兵鋒已抵查哈阿斯雅布 (Char Asyab) 區，距首都喀布爾僅僅七哩。

車上插著旗帳的神學士部隊14日駕車在首都喀布爾以西的Herat省，遊行全市。(美...
車上插著旗帳的神學士部隊14日駕車在首都喀布爾以西的Herat省，遊行全市。(美聯社)

拉格曼(Laghman)省國會議員薩菲(Zefon Safi)指出，神學士接下來兵不血刃拿下該省省會米特拉姆(Mihterlam)，陳兵喀布爾市東北。

國際社會業已警告，神學士以兵力打下江山後，將遭遇孤立。不過神學士在戰場上節節勝利，顯然無意讓步。

神學士 阿富汗 臉書

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