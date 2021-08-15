拜登再增兵千人進阿富汗 總數5000美軍確保撤僑

神學士部隊逼近，隨時可能攻陷首都喀布爾。圖為在離首都以南不遠的甘尼市，神學士部隊14日坐卡車在市區內勝利遊行。(美聯社)

阿富汗神學士 民兵組織快速攻城掠地，14日拿下第四大城馬薩里沙利夫市(Mazar-e-Sharif)後，阿富汗局勢急遽惡化，首都喀布爾岌岌可危，隨時可淪陷；拜登 總統下令再增派1000名美軍進駐到阿富汗，讓當地美軍兵力來到近5000人，以確保美國人及戰時盟友「平安有序」地減少留在當地。

阿富汗局勢急速惡化。拜登總統14日再下令增兵1000人，馳赴首都喀布爾協助全面撤僑。圖為阿富汗總統甘尼在6月25到訪華府，與拜登總統商談阿富汗局勢。(美聯社)

拜登怪罪川普 聲明不會把把阿富汗戰爭留給下任總統

副總統賀錦麗先與國安官員進行視訊密會後，拜登發表聲明指出，自己繼承(前總統)川普與神學士達成的協議，絕對無意把阿富汗戰爭留給下一位總統傷腦筋。

美聯社報導，拜登到最後一刻才決定再把數千美軍部隊送入阿富汗，反映神學士短短幾天內就攻奪許多阿國城市，導致安全處境危殆。

拜登把阿富汗全境紊亂的原因，歸咎於前任川普總統千方百計想結束阿富汗戰爭，不啻打造出藍圖，讓美軍處境維艱，神學士為之膽子壯起來，敢於挑戰喀布爾當局。

阿富汗神學士部隊14日攻陷首都喀布爾以西的Herat省，居民在市區內販售神學士旗幟。(美聯社)

拜登聲明指出，自己就職時繼承前任總統敲定的爛協議；川普在2019年九一一事件紀念日前夕，邀請神學士到大衛營商討，而讓神學士軍事上處於2001年以來最強態勢；「總共已有兩位共和黨、兩位民主黨總統曾主持美軍駐紮阿富汗軍務，我是第四位，過去想法跟現在一樣，不想把這場戰爭移交給第五位總統。」

拜登並未說明自己分撥給5000名美軍的任務，但國防部官員聲明表示，總統已批准國防部長奧斯丁的建議，讓第82空降旅的前導部隊協助國務院縮減駐阿富汗使節編制。

起初有1000名美軍在當地協助使館人員撤走，但政府官員很快便斷定人手不足，隨著神學士民兵進逼喀布爾郊區，美軍陸戰隊增援兵力抵達喀布爾，組成3000人的部隊，目的在確保美國大使館人員以及幫忙大使館的阿富汗人能平安搭機離開；14日再批准增兵1000人，讓駐阿美軍總數來到5000人。

阿富汗局勢急遽惡化，拜登本周末停留在大衛營；賀錦麗14日晨間與國安官員進行國安視訊密會，接下來拜登便宣布增兵。

神學士部隊逼近，隨時可能攻陷首都喀布爾。圖為神學士旗幟14日飄揚在離首都以南不遠的甘尼市的市中心廣場。(美聯社)

神學士14日攻下阿北重鎮馬薩里沙利夫(Mazar-e-Sharif)，再奪喀布爾市以南的羅迦(Logar)省；國防部發言人柯比(John Kirby)表示，由神學士攻勢顯然可知，彼等想孤立喀布爾市。

拜登本下令國防部要在月底前完成撤軍，原本駐阿美軍已減到大約650人，但近幾日又告增兵；8月底期限過後若還有數千部隊留在當地，勢必讓拜登碰到麻煩；共和黨批評撤軍行動犯錯，計畫拙劣，但就政治面而言，兩黨都無意再派部隊與神學士交戰。

另方面，國務院曾表示大使館將保持部分人員配備及運作，而在增兵的同時，大批使館工作人員陸續撤離；國務院未透露未來兩周會撤走多少人，但政治媒體Politico引述匿名消息人士報導，拜登政府不排除使館全面疏散，或將使館業務遷至喀布爾機場的可能。