密西西比州疫情煞不住 醫院停車場改建方艙醫院

密西西比州新增感染人數飆升，醫院人滿為患。圖為當地醫護人員準備上班的畫面。 路透

美國密西西比州 新增感染人數飆升，醫院人滿為患，大學醫院不得不在停車場臨時搭建一座方艙醫院來收治病患，州長也向聯邦政府求援一艘海軍醫療船以降低醫療系統負擔。

路透報導，由於密西西比州感染COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）的病患讓醫院不堪負荷，加上該州醫護人員短缺，密西西比大學醫學中心（UMMC）今天上午在醫院停車庫設置一座有20病床的方艙醫院。

密西西比大學醫學中心打算下週成立一個行動醫院帳篷，由美國衛生及公共服務部（HHS）派遣醫療團隊協助。該院去年春天在其停車場開設了一個類似的分流中心。

密州州長瑞維斯（Tate Reeves）表示，他要求聯邦政府派遣一艘海軍醫療船－如同去年3月停泊在紐約曼哈頓的「安慰號」（USNS Comfort），來減輕該州醫院負擔，但遭拒。

他今天在記者會上說：「我們希望醫療船能伴隨500人員的配置，和實際醫院一樣。」

瑞維斯表示，歡迎任何聯邦醫療人員來到密西西比州，但他和其他共和黨籍的州長一樣，矢言永不會強迫民眾戴口罩。然而口罩已被認為是阻絕新型冠狀病毒傳播的有效工具。

根據美國衛生及公共服務部（HHS），密西西比州截至昨天計有1578名染疫患者住院，人數創下去年疫情爆發以來的紀錄，加護病房占床率已超過9成。密西西比州過去兩週以來染疫住院人數增加142%。

由於疫苗覆蓋率停滯，加上Delta變異株傳播力更強，全美各地的疫情猛飆，有些州的醫療系統已瀕臨崩潰。

愈來愈多兒童受到衝擊。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），全美各地截至今天已有1871名兒童染疫住院。

根據路透統計，美國各地確診人數在過去兩週翻倍增加，達到6個月以來新高；每天新增的病故人數在過去14天攀升85%。

根據路透的統計與CDC的數據，佛州、密西西比州與俄勒岡州 本月的新增感染人數達到前所未見的水平，密西西比州今天新增5023人確診創下紀錄。

與此同時，俄勒岡州州長布朗（Kate Brown）今天表示，她已派出500名國民兵協助過載的醫院，迄今已投入1500名兵力。

截至今天，俄勒岡州已有733人染疫住院，其中185 人住進加護病房；染疫住院人數今天比前一日多出60人， 幾乎是兩週前的兩倍。

俄勒岡州的每週總確診人數已高出一倍，染疫死亡人數更是在過去兩週以來多出2倍。

布朗說：「當醫院滿是確診病患，就無暇顧及其他像是車禍、心臟病發作或其他需要緊急協助的病患。」

根據路透統計，阿肯色州、佛州、路易斯安那州、密西西比州與俄勒岡州本月通報的染疫住院人數已創下新高，加護病房床數吃緊，州政府已不得不向聯邦政府求援。