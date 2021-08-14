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富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

24小時內 佛州3未接種教師染疫亡

編譯盧炯燊╱綜合13日電
佛州疫情嚴重，有的郡開學才兩天，就有134人確診、440名學生隔離；圖為佛州民衆在等待接種疫苗。(Getty Images)
佛州疫情嚴重，有的郡開學才兩天，就有134人確診、440名學生隔離；圖為佛州民衆在等待接種疫苗。(Getty Images)

佛州布勞沃德郡(Broward County)24小時內，三名沒有打新冠疫苗的教師及一名學區密切接觸者，皆死於新冠病毒；由於新學期開學在即，四人死於新冠病毒使人關注學校及學區的安全。

教師工會確認三名死亡教師全是女性；她們分別是48歲賴特(Janice Wright)、49歲威廉斯(Hudson Williams)及49歲助教瓊斯(Katina Jones)，後兩人來自同一學校。至於第四名死者是布勞沃德郡公校的畢業生，因工作關係，與學區密切聯繫。

布勞沃德郡公立學校董事會主席奧斯古德(Rosalind Osgood)表示，在周二收到三名教師因新冠病毒死去的消息，她們都未接種疫苗。

公校董事會經投票後，維持戴口罩規定，但根據共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)的行政命令，學生回校是否戴口罩由家長決定。

布勞沃德校區是全國最大的學區之一，隨著Delta變異病毒的迅速傳播及低疫苗接種率，再次引發學區與州政府如何應對疫情的爭辯。

自8月1日以來，布勞沃德校區公立學校共有138名教職員檢測呈陽性；根據校曆，公校最快在下周三開課，但奧斯古德表示，仍有很多教職員沒有接種疫苗，情況很令人擔憂，校區已考慮出資，鼓勵教職員接種疫。

另外，棕櫚灘郡(Palm Beach County)學區開課後僅兩天，即有134宗確診，其中教職員占26例，學生占108例，440名學生需要隔離。

棕櫚灘郡學區自爆發疫情以來，周二新學年開課首次恢復面授課堂，學區雖然規定所有學生在學校及乘校車時都必須戴口罩，但根據州長的行政命令，戴口罩與否最終仍由家長決定。

學區發言人表示學區共有16.7萬名學生，有 6379人選擇不戴口罩，約占人數的3.8%。

學區總監布魯克 (Michael J. Burke)指出，州長必須負責制訂學生回校的基本準則，而不應交由學生家長決定，除了會增加病例，最終將剝奪其他學生恢復傳統的課堂經驗。

學區 口罩 疫苗

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