人口僅占24% 這8州住院人數占全美5成

有八個州的新冠住院人數，占全美住院新冠患者的51%，而這八個州的人口總和僅為全國的24%；圖為路易斯安納州的醫院内，醫護人員在ICU病房治療新冠病患。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)分析聯邦衛生部(HHS)的資料指出，有八個州的新患肺炎住院患者總人數占全美總住院人數的51%，但根據人口普查局的最新資料，這八州總人口卻僅占全美總人口的24%。

這八州為阿拉巴馬、阿肯色、佛羅里達、喬治亞、路易斯安納、密西西比、內華達和德州；它們新冠肺炎患者超過當地就醫比率的15%，而這些地區的新冠疫苗 接種率全都落後於全國平均，對醫療系統造成極大負擔。

白宮 新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)12日在白宮簡報會議中表示：「佛州 在過去一周內新增的確診人數，比其他30個確診率最低的州加起來還多；而僅僅德州和佛州兩地的染疫住院人數加起來，幾乎就占全國住院人數的40%。」

此外，衛生部公布的數據也透露，感染新冠肺炎的患者在加護病房救治的情形更加惡化；佛州、路州和密州的加護病房中，幾乎一半都用於治療染疫者；其中，路州和密州截至當天的住院人數更突破疫情爆發以來的歷史紀錄。

隨著Delta變種病毒的傳播愈加廣泛，前線醫護人員更是備感壓力；以佛州布瓦洛郡(Brevard)為例，當地公衛官員就在本周提醒居民，若非緊急醫療事故盡量避免使用救護車，或是到醫院進行病毒篩檢。

另外，田州薩姆納區域醫療中心(Sumner Regional Medical Center)首席醫師利佛斯(Geoff Lifferth)也表示，他們醫院的床位已全部額滿。

密州公衛廳統計指出，13日當天又新增5023名確診，同樣突破歷史新高；而在這些確診者中，高達98%的人都未接種新冠疫苗；公衛廳的聲明中也提到：「將近1500名新冠住院患者中，超過1300人都未接種疫苗。」

CNN分析，全美截至8月2日有超過1億6400萬人完成疫苗接種，其中只有1507人為突破感染且死亡，比率低於0.001%；而且突破感染者中，多達四分之三是65歲以上的老年人。